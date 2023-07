Spari tra la folla in una festa di quartiere: muoiono due ragazzi

Notte di follia, a Baltimora, negli Stati Uniti, dove una festa di quartiere si è trasfomata in dramma. Durante la nottata di festeggiamento, sono stati esplosi colpo di arma da fuoco contro i partecipanti. Le prima chiamate sono arrivate alla polizia locale attorno le 0:30 di domenica (le 6:30 in Italia). All'arrivo gli agenti hanno trovato diversi feriti: primi bilanciano parlano di 28 persone che sono state poi trasportate in ospedali della zona. Tre di loro, secondo quanto riferito dalle autorità, si trovano in condizioni critiche. Ma ancor più drammatica è la conta delle vittime. La brutale aggressione è costata la vita a una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 20, trovati senza vita sulla scena del crimine.

Ancora ignoto l'autore (o gli autori) del crimine. Le autorita' stanno lavorando per identificare un sospetto e determinare un movente per la sparatoria. "Si tratta di una scena del crimine molto estesa, i nostri detective rimarranno qui per un bel po" ha dichiarato Rich Worley, il commissario di polizia ad interim che sta seguendo l'inchiesta.

Parole di condanna sono arrivate dal sindaco di Baltimora Brandon Scott: "Non ci fermeremo finche' non troveremo quei vigliacchi che hanno deciso di sparare a decine di persone, facendo perdere la vita a due ragazzi" ha sottolineato, prima di lanciare un messaggio contro la diffusione di armi nel Paese. La tragedia, secondo il primo cittadino, "mette in luce gli impatti e la necessita' di affrontare l'eccessiva proliferazione di armi illegali nelle nostre strade e la possibilita' per coloro che non dovrebbero averle di metterci le mani sopra" ha aggiunto.

Una polemica che è sempre più incalzante. Con piu' armi da fuoco che abitanti, gli Stati Uniti hanno il piu' alto tasso di morti per arma da fuoco di qualsiasi altro Paese sviluppato - almeno 44.357 nel 2022, compresi 24.090 suicidi, secondo il Gun Violence Archive (GVA). La sparatoria di massa di oggi e' stata almeno la 337esima a verificarsi quest'anno, sempre secondo il GVA, che definisce una "sparatoria di massa" come un incidente legato alle armi da fuoco in cui vengono ferite o uccise quattro o piu' persone.

L'ultimo episodio che ha sconvolto tutta l'America, del resto, è quello di una bambina ferita da un proiettile mentre era in macchina. Il tutto durante una veglia funebre per un ragazzo vittima di un'arma da fuoco. Segno che il fenomeno ha assunto ormai il carattere di una vera e propria emergenza che la politica potrà difficilmente ignorare.

