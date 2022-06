Abolito il diritto all'aborto: cosa succede dopo la sentenza della Corte Suprema

Il diritto all'aborto non è più garantito dalla Costituzione negli Stati Uniti. La decisione, che riporta il Paese indietro di 50 anni, è della Corte Suprema. I giudici hanno annullato la sentenza Roe vs Wade, con la quale nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia: potranno, se vogliono, vietare l'interruzione di gravidanza.

La sentenza che cancella il diritto all'aborto

"La Costituzione non garantisce il diritto all'aborto", si legge nella sentenza appoggiata dalla maggioranza conservatrice della Corte. Si ribadisce che "l'autorità di regolare l'interruzione volontaria di gravidanza torna al popolo e ai rappresentanti eletti" .

La decisione è stata presa nel caso "Dobbs vs Jackson Women's Health Organization", in cui i giudici hanno confermato la legge del Mississippi che proibisce l'interruzione di gravidanza dopo 15 settimane. A fare ricorso era stata l'unica clinica rimasta nello Stato a offrire l'aborto. "L'aborto presenta una profonda questione morale. La Costituzione non proibisce ai cittadini di ciascuno stato di regolare o proibire l'aborto", scrivono i giudici.

L'orientamento anti abortista della Corte era nell'aria. Una bozza trapelata nelle scorse settimane (redatta dal giudice Samuel Alito, risalente a febbraio e confermata poi come autentica dalla Corte, ndr) aveva indicato che la maggioranza dei "saggi" era favorevole a ribaltare lo stato delle cose.

Corte divisa tra abortisti e non abortisti

La cancellazione del diritto all'aborto arriva da una Corte divisa, con 6 voti a favore e 3 contrari. "Tristemente", molte donne "hanno perso oggi una tutela costituzionale fondamentale. Noi dissentiamo", dicono i giudici liberali Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer che hanno votato contro l'abolizione del diritto di aborto.

Fuori dalla Corte Suprema degli Stati Uniti intanto si è radunata una folla, che aumenta di minuto in minuto. Ci sono i pro abortisti, infuriati per la cancellazione di un diritto. In piazza però anche un gruppo di anti abortisti che si sono abbracciati e hanno esultato alla notizia del rovesciamento della storica sentenza Roe vs Wade.

Abolito il diritto all'aborto, cosa succede adesso

Adesso quindi ogni Stato potrà decidere per sè sull'aborto. Su 50 Stati, 26 (tra cui Texas e Oklahoma) hanno leggi più restrittive in materia. Nove hanno dei limiti sull'aborto che precedono la sentenza Roe vs Wade e che non sono ancora stati applicati ma che ora potrebbero diventare effettivi. Altri tredici hanno dei cosiddetti "divieti dormienti" che dovrebbero entrare immediatamente in vigore.

Obama; "Ora aborto legato a capricci politici"

"Oggi la Corte suprema non solo ha annullato quasi 50 anni di precedenti, ha relegato la decisione più intensamente personale che qualcuno possa prendere ai capricci di politici e ideologi, attaccando le libertà essenziali di milioni di persone". Commenta l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in un tweet.