Chi è il "generale" Tarrio, condannato a 22 anni di carcere per l'assalto a Capitol Hill

Ventidue anni di carcere al "generale" Enrique Tarrio per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio del 2021. Si tratta della pena più severa finora comminata da un tribunale statunitense dopo i fatti drammatici di Washington, quando il Congresso degli Stati Uniti d'Amerca venna attaccato da migliaia di sostenitori dell'ormai ex presidente Donald Trump per sconfessare la vittoria elettorale di Joe Biden. Tra i manifestanti c'erano anche 200 membri del gruppo di estrema destra Proud Boys. Secondo i giudici Tarrio era il leader di quella formazione e, pur non trovandosi a Washington in quell'occasione, di fatto dirigeva a distanza le operazioni e ne era stato il principale ispiratore. Secondo i pubblici ministeri l'uomo "era più un generale che un soldato" e la corte ha dato accolto questa visione, comminando quella che finora è la sentenza più severa nei confronti degli assalitori del parlamento federale.

Leader per eccellenza

Enrique Tarrio, presente in aula il 5 settembre al momento della sentenza con la classica tuta arancione dei detenuti e scarpe da ginnastica del medesimo colore, ha accolto a testa bassa la sentenza pronunciata dal giudice distrettuale Timothy Kelly. Anche altri tre membri di vertice dei Proud Boys erano stati giudicati in precedenza colpevoli di cospirazione sediziosa e condannati, ma le loro pene risultano inferiori, essendo comprese tra i 10 e i 18 anni di carcere. Fino allla condanna di Tarrio le condanna più pesanti per l'attacco (diciotto anni) erano state inflitte a Ethan Nordean, anche lui leader dei Proud Boys, e a Stewart Rhodes, fondatore della milizia di estrema destra Oath Keepers. Tarrio è stato reputato ad un livello superiore. "Il signor Tarrio è stato il leader per eccellenza, la persona per eccellenza che ha organizzato (l'assalto, ndr), motivato dallo zelo rivoluzionario", ha dichiarato Kelly al termine dell'udienza di tre ore, aggiungendo che l'imputato non aver mostrato "alcun rimorso".

Contro Blask Lives Matter

L'attacco del 6 gennaio 2021 a quello che viene considerato il "tempio" della democrazia statunitense doveva servire ad impedire la certificazione della vittoria del democratico Joe Biden nella sfida con il repubblicano Donald Trump. Questa giornata, ha lamentato il giudice Kelly, "ha rotto la nostra tradizione di trasferimento pacifico del potere". Tarrio era stato arrestato a Washington alcuni giorni prima della rivolta per aver bruciato la notte del 12 dicembre 2020 uno striscione che inneggiava ai Black Lives Matter prelevato dalla Asbury United Methodist, una storica chiesa della comunità afroamericana.

Le forze dell'ordine avevano attestato che Tarrio aveva portato caricatori di fucili ad alta capacità nel distretto della capitale statunitense, ma un giudice si era limitato ad ordinargli di lasciare la città dato che l'accusa riguardava solo la distruzione di proprietà, un reato minore trattandosi di un bene del valore inferiore ai mille dollari. La notte del 12 dicembre, mentre i Proud Boys e altri gruppi di estrema destra marciavano per il centro della capitale Usa, quattro chiese erano state vandalizzate.

Dopo l'arresto per i fatti di quella notte, Tarrio avevo detto di non essere motivato dalla razza, dalla religione o dall’ideologia politica, ma di essere convinto che il movimento Black Lives Matter "abbia terrorizzato i cittadini di questo paese". Secondo la difesa, in base all'ordinanza, il 6 gennaio 2021 Enrique Tarrio si trovava a Baltimora, nel vicino stato del Maryland. Anche se non è accertato che Tarrio fosse presente al Campidoglio durante l’attacco, ha sostenuto il giudice Kelly, comunque l'ex leader dei Proud Boys "ha avuto un impatto enorme sugli eventi della giornata".

Dai furti ad informatore della polizia

Henry "Enrique" Tarrio non era un nome nuovo per le forze dell'ordine né per i tribunali statunitensi prima di questa sentenza. Cresciuto in una famiglia cattolica a Little Havana, un quartiere di Miami, nello stato di Florida, nel 2004 era stato condannato per furto a tre anni di libertà vigilata e spedito ai servizi sociali. In seguito l'uomo si era trasferito in una piccola città a nord di Miami per gestire un allevamento di polli. Una volta rientrato a Miami, aveva cambiato settore, fondando un'azienda di installazione di apparecchiature di sicurezza.

Risale al 2012 l'incriminazione per aver rinominato e rivenduto strisce per diabetici rubate. Rendendosi disponibile a collaborare con gli investigatori, permette l'arresto di un'altra dozzina di complici, e la sua condanna è di appena 30 mesi di carcere, di cui ne sconta solo 16 in una prigione federale. Da quel momento Tarrio diventa un informatore delle forze dell'ordine sia federali che locali. Grazie alle sue informazioni, ci sarebbero stati arresti nel mondo degli steroidi anabolizzanti, del gioco d'azzardo e del traffico di essere umani, oltre che nella coltivazione di marijuana.

Questo ruolo, a lungo negato da Tarrio, è stato confermato nel 2021, quando l'agenzia Reuters ha ottenuto documenti ufficiali da parte del tribunale e ha intervistato avvocati e investigatori coinvolti nei casi che lo rigaurdavano. In politica, Tarrio è stato dapprima il direttore in Florida dell'organizzazione di base Latinos for Trump, per poi diventare nel 2018 il presidente dei Proud Boys, un'organizzazione neofascista di estrema destra, nota per la promozione della violenza politica negli Stati Uniti. Nel 2020 Tarrio si era candidato alle elezioni primarie repubblicane per il 27esimo distretto congressuale della Florida ,ma si era ritirato prima del voto. L'attività politica si combina con quella di marketing, dato che Tarrio è il titolare di un negozio online di magliette, noto come 1776 shop, che il media Slate definì un "emporio online a ruota libera di merchandising di estrema destra".

Il duro che implora clemenza

Durante il processo Tarrio, il "duro" di Miami sempre pronto alle risse secondo le cronache locali, con la voce a tratti rotta dai singhiozzi aveva definito il 6 gennaio 2021 una " giornata orribile", implorando la "clemenza" dei giudici. Una marcia indietro tardiva che non ha convinto il tribunale. Il giudice Kelly nel suo calcolo ha tenuto conto delle aggravanti per atti di terrorismo richieste dai pm, ma ha pronunciato condanne nettamente inferiori rispetto alle loro richieste, ritenendo che gli assalitori "non avevano intenzione di uccidere". Dal 6 gennaio 2021, più di 1.100 persone sono state arrestate e accusate in relazione all'assalto al Campidoglio, di cui oltre la metà sono state condannate, soprattutto a pene detentive.