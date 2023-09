Gli Usa stanziano nuove armi per l'Ucraina, ma l'appoggio si incrina

"Se non riceviamo altri aiuti, perderemo la guerra". È quasi disperato l'appello che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Washinghton rivolge ai senatori americani. Un viaggio dove il leader ucraino incassa nuovi aiuti militari, ma anche il disappunto e la stanchezza dei repubblicani. Un aspetto che potrebbe essere determinante nelle prossime elezioni presidenziali e pregiudicare così anche l'andamento della guerra.

Le nuove forniture per Kiev

In previsione gli Usa dovrebbero stanziare, quasi sicuramente nelle prossime ore, circa 325 milioni di dollari in nuovi armamenti. Le nuove forniture dovrebbero includere anche "munizioni a grappolo" e "sistemi di difesa antiaerei". Ma Biden vuole avere anche un punto preciso della situazione sul campo. Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, alla Cnn. Il presidente americano ribadirà al leader di Kiev il sostegno degli Stati Uniti "per tutto il tempo necessario". Biden parlerà con Zelensky di "esigenze specifiche dell'Ucraina in materia di armi", ha spiegato il funzionario della Casa Bianca precisando che i missili tattici a lungo raggio Atacms, largamente caldeggiati da Kiev, "non sono fuori discussione" ma che al momento "non è stata presa alcuna decisione in merito".

Il no repubblicano ai nuovi aiuti di guerra

Ma ad annunciare chiaramente che il rubinetto potrebbe essere presto chiuso è lo speaker della Camera americana, il repubblicano Kevin McCarthy. I repubblicani si oppongono all'approvazione di un pacchetto da 24 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina entro la fine dell'anno, come chiesto da Joe Biden. "Abbiamo i nostri problemi fiscali di cui occuparci. Ci sono 10.000 persone che hanno appena attraversato il confine e il presidente pensa solo all'Ucraina", ha dichiarato McCarthy descrivendo tuttavia il suo incontro con Volodymyr Zelensky "positivo" e "produttivo".

Poche ore prima della visita del presidente ucraino, un gruppo di legislatori repubblicani aveva inviato una lettera per chiedere che non venissero più forniti aiuti. La missiva, che porta la data di oggi giovedì 21 settembre, è stata inviata all'ufficio di gestione della Casa Bianca ed è stata firmata da 23 membri della Camera dei Rappresentanti e da sei senatori.

Nella lettera, i legislatori ricordano che dall'inizio della guerra, gli Stati Uniti hanno stanziato 114 miliardi di dollari in fondi supplementari per l'Ucraina e "i Paesi colpiti dalla situazione", anche se tale importo "non riflette il quadro completo, che comprende i fondi trasferiti e riprogrammati". "La stragrande maggioranza del Congresso non sa ancora quanto hanno speso complessivamente gli Stati Uniti finora per questo conflitto, informazione necessaria affinché il Congresso possa esercitare con prudenza il suo potere di appropriazione" fanno saper i senatori.

Le cose per Kiev sembrano quindi complicarsi. E sulla valutazione pesano sicuramente motivazioni di politica interna, ma anche le perplessità crescenti su una controffensiva che non sembra mai veramente decollata. E l'impressione è che l'inverno sarà decisivo per le sorti della guerra e per il futuro politico dello stesso Zelensky.

