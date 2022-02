Gesto folle allo zoo: mamma lancia figlia di tre anni nella gabbia di un orso

Doveva essere una bella gita allo zoo e invece si è trasformata in un incubo. Una mamma ha gettato volontariamente la figlia di tre anni nel recinto di un orso bruno. E' accaduto nella città di Tashkent, in Uzbekistan. Un gesto folle, inaspettato e inspiegabile, ripreso da alcune telecamere di sorveglianza e confermato da diversi testimoni oculari.

La bambina è salva

Fortunatamente l'orso Zuzu non ha fatto del male alla bambina, si è solo avvicinato per annusarla. Poi i membri dello staff dello zoo sono intervenuti per portare in salvo la bimba. La donna, accusata di tentato omicidio, rischia fino a 15 anni di carcere.