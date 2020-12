Vaccino anti-Covid: c'è un Paese che uscirà prima di tutti dalla pandemia

Israele potrebbe essere il primo Paese al mondo ad uscire dall'incubo Covid. Sebbene non ci siano certezze sull'esito della campagna vaccinale i numeri diffusi dalle autorità del Paese parlano da soli. Secondo il ministero della Salute israeliana, ieri sono state inoculate 98.916 dosi, un record da quando è iniziata la campagna di vaccinazione una settimana fa. Bisogna tenere conto che in Israele vivono circa 8,9 milioni di persone: quasi 100mila dosi al giorno sono dunque un numero enorme se paragonato al numero degli abitanti. Si tratta ovviamente “solo” della prima dose: affinché la protezione sia quella indicata da Pfizer e BioNTech, ovvero pari al 95%, è necessario somministrare anche una seconda dose, detta di richiamo.

Certo è che in Israele la campagna vaccinale è partita sotto i migliori auspici. "Continueremo in questo modo e anzi aumenteremo ulteriormente il ritmo", ha commentato il ministro della Salute, Yuli Edelstein, elogiando il lavoro degli operatori sanitari. E così ha fatto su Twitter anche il primo ministro Benjamin Netanyahu che ha sottolineato come Israele sia il primo Paese al mondo per i vaccini.

גאווה לאומית: ישראל אלופת העולם בחיסונים! 🇮🇱 pic.twitter.com/KkXYTd9UEi — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 27, 2020

Nel Paese i primi vaccini Pfizer-BioNTech sono stati somministrati solo domenica scorsa, il 20 dicembre, nel numero di 7.700, poi c’è stata una vera e propria impennata: 23.700 dosi il 21 dicembre, 42.600 il giorno seguente, 74.100 il giorno della vigilia di Natale. Fino ad arrivare al record di ieri con quasi 100mila dosi somministrate in una sola giornata (grafico haaretz.com).

Se le vaccinazioni dovessero continuare a questo ritmo, a fine gennaio circa 3,5 milioni di israeliani avranno ricevuto il vaccino per la prima volta. Un numero elevatissimo se pensiamo che per arrivare all’immunità di gregge in Israele sarà sufficiente vaccinare 5,3-6 milioni di persone pari al 60-70% della popolazione. E c’è un altro elemento da tenere a mente: già dopo la prima dose il vaccino Pfizer offre una protezione importante pari al 52 per cento circa. Insomma, Israele potrebbe sbrigare la pratica coronavirus nel giro di qualche settimana dall’inizio delle vaccinazioni.

La campagna vaccinale nel Regno Unito e in Italia

Dopo Israele, nella classifica dei Paesi in cui sono state vaccinate più persone in rapporto agli abitanti c’è il Bahrein (che però conta meno di un milione e mezzo di abitanti), quindi il Regno Unito che pure sta andando molto forte.

Secondo l'autorevole sito "Our world in data" al 24 dicembre erano state vaccinate 800mila persone ad un ritmo di circa 45mila persone al giorno. L’obiettivo dell'esecutivo è però quello di arrivare in breve tempo a un milione di vaccinazioni a settimana. E l’Italia? Da noi la campagna di immunizzazione è appena partita. Secondo il commissario Arcuri il piano del governo "prevede di avere 450 mila dosi a settimana a partire da domani (oggi), che arriveranno direttamente nei luoghi di somministrazione".

Non è chiaro quante persone verranno vaccinate ogni giorno, ma si trata di un problema abbastanza relativo perché per i primi mesi i vaccini non basteranno per tutti. L’Italia dovrebbe ricevere in totale circa 28 milioni di dosi entro il primo trimestre del 2021: saranno sufficienti per immunizzare 14 milioni di persone, pari a meno di un quarto della popolazione. Solo nel secondo trimestre, con l’arrivo di altri 57 milioni di dosi, si vedranno i primi effetti dell’immunizzazione.