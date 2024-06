Ecco dove partiranno i vaccini contro l'influenza aviaria per gli esseri umani

Già dalla prossima settimana la Finlandia lancerà una campagna di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria per i lavoratori esposti agli animali a rischio, diventando così il primo Paese al mondo a mettere a disposizione i vaccini per il virus H1N1 acquistati in un appalto congiunto dell'Unione Europea con il colosso farmaceutico Csl Seqirus.

Il contratto consente a ciascun paese partecipante di tenere conto del proprio contesto di sanità pubblica e di ordinare vaccini in funzione delle esigenze nazionali. L'Italia non ha partecipato.

Il Paese nordico ha acquistato vaccini per 10 mila persone, ciascuno composto da due iniezioni. "Il vaccino sarà offerto alle persone di età pari o superiore ai 18 anni che sono a maggior rischio di contrarre l'influenza aviaria a causa del loro lavoro o di altre circostanze", ha dichiarato l'Istituto finlandese per la salute e il benessere (Thl) in un comunicato.

In una dichiarazione rilasciata a Reuters, l'azienda farmaceutica australiana ha confermato che la Finlandia sarà il primo Paese al mondo a distribuire il vaccino.

Rischio dagli allevamenti di animali da pelliccia



Secondo quanto riferito dall'Istituto finlandese, nel paese nordico non sono stati registrati contagi umani del virus, ma il Paese vuole accelerare sulle vaccinazioni a causa dei rischi di trasmissione posti dai suoi allevamenti di animali da pelliccia.



"Le condizioni in Finlandia sono molto diverse, in quanto abbiamo allevamenti di animali da pelliccia in cui gli animali possono entrare in contatto con la fauna selvatica", ha dichiarato a Reuters il medico capo Hanna Nohynek dell'Istituto per la salute e il benessere, specificando che, se si verificasse un'infezione umana da influenza aviaria, la vaccinazione verrebbe estesa anche ai contatti stretti di un caso sospetto o confermato.