Vaccino Pfizer-BioNTech, buone notizie da Israele: "Già dopo la prima dose i casi scendono del 33%"

Il vaccino Pfizer-BioNTech funziona, o almeno così sembra stando ai risultati di una ricerca condotta una ricerca condotta dalla Clalit Health Services, la principale azienda di servizi sanitari di Israele, che ha confrontato i tassi di positività al test per la ricerca del coronavirus tra 200mila persone over 60 che avevano ricevuto la prima dose di vaccino e altre 200mila non vaccinate. Ebbene, dai risultati di questo studio se fino a 14 giorni dalla somministrazione tra i due gruppi c'era una differenza minima, da lì in poi è stato osservato un calo del 33% dei tassi di infezione tra coloro che erano già stati vaccinati rispetto a quelli che non lo avevano fatto. Benché sia chiaramente necessaria la massima cautela, si tratta di dati che inducono all’ottimismo come fa notare anche il virologo Roberto Burioni che su twitter posta un articolo del Wall Street Journal.

Brutte notizie per i pessimisti. https://t.co/cNSz7eFjdh — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 15, 2021

Nei dati relativi ai trial Pfizer aveva dichiarato un’efficacia del 52% a 14 giorni dalla prima dose, ma va da sé che in Israele la ricerca è stata condotta solo su soggetti over 60. Stando a quanto dichiarato all’azienda produttrice, il vaccino Pfizer-BioNTech dovrebbe avere un’efficacia pari al 94% a sette giorni dalla somministrazione della seconda dose. A scanso di equivoci va comunque osservato che al momento in Israele i contagi non sono scesi, si viaggia anzi al ritmo di oltre 9mila casi al giorno che non sono affatto pochi per un Paese di circa 9 milioni di abitanti. La campagna vaccinale è iniziata il 20 dicembre scorso e sta procedendo spedita: ad oggi un quarto della popolazione ha ricevuto già la prima dose, solo il 2% però ha avuto anche la dose di richiamo. Per sapere se il vaccino riuscirà davvero a ridurre l’incidenza dei nuovi casi bisognerà aspettare ancora qualche giorno.