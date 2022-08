Vaiolo delle scimmie, contagiata bambina di 4 anni

Una bimba di quattro anni ha contratto il vaiolo delle scimmie. Siamo a Pforzheim, nel sud-ovest della Germania, ed è il primo caso pediatrico di vaiolo delle scimmie confermato nel Paese. Lo ha comunicato il Robert Koch Institute (Rki), ente nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

La piccola vive in una famiglia con due adulti infettati e non è entrata in contatto con nessuno, eccetto i parenti. Al momento non presenta sintomi. E' stata visitata da un medico a scopo precauzionale, e sottoposta a un tampone alla gola che è risultato positivo. In Germania sono stati segnalati all'Rki 2.916 casi di Monkeypox virus in meno di 3 mesi. Quasi tutti i contagiati sono maschi; 7 le femmine. "Secondo le conoscenze attuali, per la trasmissione dell'agente patogeno è necessario un contatto stretto", confermano dall'Rki, ricordando che nel corso di questa epidemia la trasmissione sta avvenendo principalmente nel contesto dell'attività sessuale e che "la maggior parte delle persone infettate non si ammala gravemente".

Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, i bambini contagiati dal vaiolo delle scimmie sono al momento un piccolo numero.

Vaiolo delle scimmie, la situazione in Italia

Secondo il bollettino di oggi, martedì 9 agosto, in Italia i casi confermati sono 599. Di questi 169 sono collegati a viaggi all'estero. L'età media è di 37 anni. La quasi totalità dei contagi riguarda uomini (590), solo 9 le donne.

La regione con il più alto numero di casi confermati resta la Lombardia che ne segnala 265, seguita da Lazio (114), Emilia Romagna (65), Veneto (42), Toscana (25), Piemonte (22), Campania (18), Liguria e Puglia (12), Friuli Venezia Giulia (11). Ferme a 5 le regioni che non hanno ancora segnalato nessuna infezione da Monkeypox virus (Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d'Aosta). Le restanti, comprese le province autonome di Bolzano e di Trento, hanno meno di 10 contagi.