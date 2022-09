Il vaiolo delle scimmie arriva in Cina: "Non toccate gli stranieri"

Il primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato in Cina, nella municipalità sudoccidentale di Chongqing, fa sprofondare il paese nel terrore dell'ennesima emergenza sanitaria. Dopo i focolai di Covid-19, che ha spinto il governo cinese a introdurre e mantenere la politica Zero-Covid per azzerare i contagi nel paese, arriva una nuova e controversa raccomandazione per il monkeypox. Wu Zunyou, epidemiologo capo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha pubblicato sulla piattaforma cinese Weibo (simile a Twitter) cinque raccomandazioni per il pubblico per proteggersi dal vaiolo delle scimmie, tra cui quella di evitare contatti pelle a pelle con gli stranieri.

"Per prevenire possibili infezioni da vaiolo delle scimmie e come parte del nostro stile di vita sano, si raccomanda di non avere un contatto diretto pelle a pelle con gli stranieri", ha scritto l'epidemiologo, chiedendo alle persone di evitare "tali contatti con persone" che sono state all'estero nelle ultime tre settimane.

Wu ha aggiunto che le restrizioni per il Covid-19 nel Paese e gli stretti controlli alle frontiere avevano finora impedito la diffusione del vaiolo delle scimmie, ma che esiste un rischio di diffusione della malattia dovuto ai viaggi internazionali e ai contatti stretti.

Il post, duramente criticato, ha causato pesanti polemiche online, al punto che la sezione dei commenti del suo account su Weibo è stata censurata. Alcuni utenti hanno criticato il post di Wu come discriminatorio e dannoso, con diversi parallelismi con l'ondata di xenofobia e violenza che i cinesi hanno dovuto affrontare all'estero all'inizio della pandemia di Covid-19. "È un po' come quando è iniziata la pandemia, quando alcune persone all'estero hanno evitato per paura i cinesi", ha scritto un utente. "Non credo che vi sia alcuna base scientifica", ha aggiunto. Altri, invece, hanno sottolineato la presenza di lavoratori stranieri residenti stabilmente in Cina, i quali non hanno più probabilità di essere contagiati rispetto ai cittadini cinesi.

Il caso di vaiolo delle scimmie è stato rilevato a Chongqing: si tratta di una persona che ha viaggiato all'estero, ma che era in quarantena obbligatoria per il Covid-19 quando è stata scoperta l'infezione. Le autorità locali specificato se la persona fosse straniera o cinese.