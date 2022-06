Vaiolo delle scimmie, è corsa al vaccino

E' corsa all'acquisto del vaccino contro il vaiolo delle scimmie negli Usa. L'autorità per la ricerca biomedica avanzata ha ordinato altre 500mila dosi di vaccino liquido congelato con consegna nel 2022, secondo quanto reso noto da Bavarian Nordic, l'azienda danese che produce l'unico farmaco approvato dall'americana Fda contro il Monkeypox virus.

Considerando un precedente ordine per 1,4 milioni di dosi, assegnato nel 2020, gli States si assicurano un totale di quasi 2 milioni di dosi. Il vaccino anti vaiolo della Bavarian Nordic è approvato negli Usa e in Canada rispettivamente con i nomi di Jynneos e Imvamune. In entrambi i Paesi il prodotto è indicato sia per il vaiolo umano sia per quello delle scimmie. Il vaccino è approvato anche in Europa come Imvanex e l'indicazione al momento è per il solo vaiolo umano.

Alla luce dei focolai di Monkeypox che crescono nei Paesi del Vecchio continente, l'Agenzia europea del farmaco Ema ha annunciato a inizio giugno che per Imvanex sono in corso trattative con l'azienda per preparare un'applicazione volta a estendere l'uso del medicinale.