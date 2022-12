Valanga travolge una decina di persone

Una valanga in Austria ha travolto una decina di sciatori oggi pomeriggio. Si teme per gli appassionati di sci sepolti dal muro di neve. Il fatto è avvenuto a Lech e sono in corso le ricerche da parte di unità cinofile ed elicotteri.

Ansia dunque per le sorti degli sciatori. Intanto però una persona è stata ritrovata ferita e soccorsa, mentre proseguono le ricerche degli altri. La valanga è iniziata intorno alle 15 in una zona a circa 2.700 metri di altitudine. Secondo il servizio di allerta valanghe, domenica c'era un alto rischio di valanghe proprio in quella zona.

Secondo un primo accertamento, sono dunque una decina i dispersi però il numero esatto delle persone sepolte non è ancora noto e si teme una tragedia. I soccorsi austriaci, nei quali sono impegnate circa cento persone, fanno sapere: ”Stiamo facendo tutto il possibile per salvare queste persone appassionate di sport invernali”.

Servizio in aggiornamento