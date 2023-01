Valanga travolge le auto all'uscita della galleria: almeno otto morti, tragedia in Tibet

Almeno otto persone sono morte a causa di una valanga che martedì notte ha travolto alcune auto all'uscita di un tunnel vicino alla città di Nyingchi, nel Tibet sud-orientale. La tragedia è avvenuta su un'autostrada che collega la città di Pai, nella contea di Mainling, e la contea di Medog. Il bilancio è purtroppo ancora parziale e non è ancora chiaro il numero dei dispersi. Alcune immagini che circolano on line mostrano i veicoli totalmente ribaltati dalla furia della neve caduta verso valle. La strada è stata completamente ricoperta da uno spesso strato nevoso. I soccorritori stanno ancora perlustrando la zona alla ricerca di sopravvissuti. Una donna ha riferito ai media di non avere più notizie di suo marito. L'uomo stava andando all'aeroporto per tornare dalla famiglia con cui avrebbe festeggiato il capodanno cinese. Nella zona le valanghe non sono rare. Nyingchi si trova ad oltre tremila metri sul livello del mare ed è una popolare destinazione turistica.