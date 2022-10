Valanga sull'Himalaya: almeno 19 morti

Almeno 19 persone sono morte in una valanga avvenuta martedì nell'Himalaya indiano. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa France Presse, dando conto delle dichiarazioni delle autorità locali. Altri dieci portatori sono dati come dispersi.

Il gruppo investito dalla valanga era composto da 34 "apprendisti" di un istituto locale d'alpinismo, il noto Istituto di alpinismo Nehru. I fatti si sono svolti vicino alla sommità del monte Draupadi ka Danda-II a un'altezza di 4.880 metri nello stato di Uttarakhand, nel nord del paese.

Le operazioni di soccorso continuano senza sosta nonostante le difficoltà causate dalle condizioni meteo, grazie a squadre di soccorso d'alta quota ben attrezzate e addestrate per salvare gli alpinisti intrappolati. Le speranze di trovare ancora in vita i dispersi calano ora dopo ora.

#IndianArmy #AvalancheRescue operations continue unabated despite periods of inclement weather by well equipped & trained high altitude rescue teams to rescue mountaineers trapped at the snow clad Draupadi Ka Danda II in #Uttarkashi. @adgpi@ITBP_official@NDRFHQ@IAF_MCC pic.twitter.com/nf4hie7FEP