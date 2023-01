Valanga cade sull'autostrada: decine intrappolati in auto, almeno 28 morti

Sono almeno 28 le persone morte morte travolte da una valanga caduta su una strada di montagna nella regione cinese del Tibet. E adesso, fanno sapere le autorità, le operazioni di ricerca e soccorso sono state sospese. La slavina si è verificata martedì sera all'uscita di un tunnel di montagna nella contea di Medog, nel Tibet sud-orientale, una slavina che ha intrappolato diverse persone nei loro veicoli. Una tragedia conseguenza del vento forte e dell'improvvisa crescita delle temperature nella zona.

Il Ministero cinese per la gestione delle emergenze ha inviato una squadra di pronto intervento nella regione il giorno successivo: circa 1300 persone che, nelle ore convulse dopo il disastro, sono riuscite a estrarre ancora in vita 54 persone, alcune in condizioni gravissime.

Dopo quasi 7 anni è stata ultimata la splendida autostrada che collega Mêdog a Nyingchi passando attraverso il Grand Canyon Yarlung Zangbo, la valle più profonda al mondo, nella regione autonoma del #Tibet.

Le valanghe sono comuni nell'Himalaya, dove sorgono le montagne più alte del mondo. A ottobre, almeno 26 persone morirono quando una spedizione alpinistica fu travolta da una valanga sul monte Draupadi ka Danda-II, nello Stato indiano settentrionale dell'Uttarakhand.