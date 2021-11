La tempesta del secolo a Vancouver

Una tempesta mortale, come ne capitano una volta in un secolo, ha distrutto strade e ferrovie intorno a Vancouver, in Canada e ucciso una donna rimasta bloccata nella sua auto e investita da una valanga di fango. Altre due persone sono disperse mentre migliaia sono state costrette a lasciare le loro case.

La pioggia di un mese si è riversata sulla British Columbia in 24 ore e in alcune aree ha anche nevicato: le auto sono state viste galleggiare in mezzo all'acqua ghiacciata.

L'autostrada Trans-Canada Highway, che collega Vancouver al resto del Paese è stata sommersa dall'acqua. Il premier canadese Justin Trudeau sta monitorando la situazione. Anche il porto di Vancouver, il più grande del Paese, ha dovuto sospendere tutti gli accessi e i rifornimenti.

Due in tutto le autostrade che collegano la città della costa occidentale che sono state chiuse dopo essere state danneggiate da gravi inondazioni. Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa della violenta tempesta, che ha colpito la zona della metropoli lunedì mattina.

Il corpo della donna investita da una valanga di fango è stato trovato vicino a Lillooet, a circa 250 km da Vancouver, secondo la Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Il sergente dell'RCMP Janelle Shoihet ha affermato che i soccorritori non hanno ancora determinato con certezza il numero di veicoli dispersi.

"Peggiore tempesta meteorologica in un secolo"

Il ministro provinciale dei trasporti, Rob Fleming, ha dichiarato in una conferenza stampa che è stata la "peggiore tempesta meteorologica in un secolo".

A tutti i 7.000 residenti di Merritt, a circa 120 miglia a nord-est di Vancouver, è stato ordinato di evacuare la cittadina. Vari elicotteri sono stati inviati anche nella cittadina montana di Agassiz per salvare circa 300 persone rimaste intrappolate in una strada bloccata da una frana.