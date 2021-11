Scoperta una nuova variante del virus "molto diversa dalle altre"

Una nuova variante del coronavirus "molto diversa dalle altre" è stata individuata in un comune della Bretagna, in Francia. Il quotidiano Le Télégramme scrive in esclusiva di una nuova variante indentificata dopo i casi di contagio in una scuola del Finistère, a Bannalec, circa un mese fa.

Ventiquattro persone, 18 bambini e sei adulti che sono stati a contatti con loro, sarebbero state colpite da questa nuova mutazione, diversa da quelle attualmente in circolazione e per questo ci sarebbe voluto più tempo per individuarla. "Questo ritardo è stato un errore", ha dichiarato a Le Télégramme una fonte delle autorità sanitarie. La situazione comunque sarebbe sotto controllo, secondo le autorità bretoni.

I primi contagi risalgono al 15 ottobre, con l'individuazione del cluster nella scuola elementare pubblica Mona Ozouf a Bannalec. Dopo la scoperta dei primi casi di positività, due delle dodici classi sono stati chiuse. Successivamente è stata decisa la chiusura di altre due classe e poi ancora di altre tre. E si profila la sospensione totale delle attività per prevenire la diffusione del virus.