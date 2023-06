Il Vaticano ci riprova: la missione a Kiev per arrivare a una "pace giusta"

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, sarà oggi e domani a Kiev in qualità inviato di Papa Francesco per la missione di pace del Vaticano. A renderlo noto è stata la sala stampa della Santa Sede. "Si tratta", viene riferito nella comunicazione rilanciata dal Servizio di informazione religiosa (Sir), "di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni".

Il Vaticano dunque continua a tessere la sua tela per cercare un avvicinamento tra le due parti. Ma al momento lo stallo è totale. Anzi. Nelle ultime ore le autorità russe hanno fatto sapere di aver respinto "un'offensiva su larga scala" delle forze ucraine a Donetsk, mentre si intensificano i combattimenti nelle zone contese tra i due eserciti.

L'Ucraina dal canto suo non ha mai nascosto che l'obiettivo è riconquistare i territori perduti da Kiev e per questo prepara una controffensiva su vasta scala. "Il terrorismo russo deve essere sconfitto ogni giorno e ogni notte, in ogni regione dell'Ucraina, nei cieli di ogni città e villaggio dell'Ucraina" ha detto oggi Zelensky in un messaggio di incoraggiamento alla nazione postato su Telegram. "Quando ogni attacco dei terroristi russi sarà fallito, le loro sconfitte saranno fonte di sicurezza a lungo termine". Quanto alla controparte, dall'inizio del conflitto a oggi la linea di Putin non è mai cambiata: la Russia deporrà le armi solo quando Kiev accetterà le condizioni imposte dal Cremlino.

Cosa sappiamo sulla missione di pace del Vaticano

La missione di Zuppi dunque si annuncia quanto mai difficile, ai limiti dell'impossibile. Ma l'azione della Santa Sede prosegue. Già a inizio maggio, in un colloquio informale avvenuto con i giornalisti di ritorno dall'Ungheria, Papa Francesco aveva rivelato che era in corso un'iniziativa per tentare di avviare un negoziato. "A tutti interessa la strada della pace. Io sono disposto a fare tutto il necessario. Adesso è in corso una missione: ne parlerò quando sarà pubblica" aveva detto il Pontefice. Sia la Russia che l'Ucraina però avevano affermato di non essere a conoscenza di questi tentativi avviati dal Vaticano.

L'incontro tra Zelensky e Papa Francesco avvenuto qualche giorno dopo aveva poi certificato che le posizioni del Pontefice e del leader ucraino erano (e sono) ancora molto distanti. Entrambi avevano "convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione", ma al di là delle dichiarazioni di rito del Vaticano non c'era stato un vero avvicinamento. Tant'è che poco dopo il colloquio Zelensky aveva lanciato un appello al Pontefice affinché la Russia non venisse considerata "alla pari" dell'Ucraina. "Per me è stato un onore incontrare Sua Santità, però lui conosce la mia posizione: la guerra è in Ucraina e il piano deve essere dell'Ucraina" aveva detto poi il presidente ucraino in un'intervista a Porta a Porta. Zelensky aveva quindi aggiunto di essere interessato "a coinvolgere il Vaticano e l'Italia nella nostra Formula di pace", a patto dunque di seguire la linea tracciata da Kiev.

La posizione di Zelensky è chiara. Dal canto suo Papa Francesco sa bene che schierarsi con l'Ucraina senza se e senza ma farebbe irritare ulteriormente Mosca. E dunque rischierebbe di far morire sul nascere ogni tentativo di dialogo. Per questo il Vaticano preferisce non mostrarsi palesemente schierato e la mediazione va avanti senza grossi proclami e soprattutto lontano dai riflettori. L'agenda di Matteo Maria Zuppi resta per ora rigorosamente top secret.

