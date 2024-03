Il primo premier nero d'Europa

Vaughan Gething si appresta a diventare il primo leader nero di un governo in Europa. Eletto oggi capo del partito laburista gallese, sarà nominato la prossima settimana primo ministro del governo del Galles, succedendo a Mark Drakeford.



"Oggi, voltiamo una pagina nel libro della nostra storia nazionale. Una storia che stiamo scrivendo assieme. Non solo perché ho l'onore di diventare il primo leader nero di un paese europeo, ma anche perché c'è un ricambio generazionale", ha detto il 50enne Gething, promettendo di impegnarsi per una migliore sanità e più posti di lavoro nella green economy.

La scelta di Gething significa che la maggior parte delle nazioni che compongono il Regno Unito (Inghilterra, Scozia e Galles) saranno guidate da uomini provenienti da una minoranza etnica. Il premier inglese, Rishi Sunak, è nato da genitori indù provenienti dall'Africa. Il leader scozzese Houmza Yousaf è di origine pakistana da parte del padre e keniana da parte di madre.

A differenza degli altri due primi ministri britannici, Gething non è nato nel Regno Unito ma in Zambia. Il padre, un veterinario gallese bianco, lavorava nel Paese africano quando ha conosciuto sua madre, una zambiana nera. Quando parla del padre, Gething spesso lo descrive ironicamente come "un migrante economico gallese bianco".