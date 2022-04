Vavassori è vivo: "In ospedale con la febbre alta"

Ivan Vavassori sta bene e si trova ricoverato in ospedale. A fornire nuovi aggiornamenti sull'ex calciatore di 30 anni andato a combattere in Ucraina tra le fila dell'esercito di Kiev è il padre, l'imprenditore Pietro Vavassori, in un messaggio indirizzato al Tg1. L’uomo non ha potuto parlare col figlio ma si è scambiato alcuni messaggi. Ieri si è temuto che il 30enne, figlio adottivo di Alessandra Sgarella, sequestrata dalla 'ndrangheta, fosse morto in uno degli attacchi russi sferrati sulla città di Mariupol. Da quanto si apprende il ragazzo è vivo, ma si trova ricoverato in ospedale con la febbre alta.

Intanto la procura di Milano ha aperto un'inchiesta conoscitiva, senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda di Ivan Luca Vavassori. A coordinare le indagini sarà il pm Alberto Nobili che guida il pool dell’antiterrorismo milanese.

"La squadra di Ivan è ancora viva - si leggeva ieri in una storia pubblicata sul profilo Instagram del 29enne - Stiamo provando a portarli indietro. Il problema è che sono circondati dalle forze russe così non sappiamo quando o quanto tempo impiegheranno a tornare indietro. Ci sono 5 morti e 4 feriti ma non sappiamo i loro nomi. La nostra squadra migliore sta provando a riportarli indietro ma non sappiamo il numero dei nemici e il tipo di truppe".