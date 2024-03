Madre vende per mille euro la figlia a un guaritore che "usa parti umane per pozioni"

Accuse choc contro Kelly Smith, madre della piccola Joshlin, sei anni, scomparsa lo scorso 19 febbraio da una cittadina a un'ora di auto da Città del Capo, Sud Africa. L'accusa sostiene che Kelly Smith abbia venduto sua figlia ad un guaritore tradizionale per 20mila rand (circa 1000 euro). La donna è stata arrestata insieme al compagno Jacquen Appollis ed altri due uomini: Seveno van Rhyn e Phumza Sigaqa con l'accusa di rapimento e traffico di esseri umani. Secondo gli inquirenti la madre avrebbe dato istruzioni ai tre uomini per la vendita della bimba al guaritore che, secondo i media locali, utilizzerebbe parti di corpi umani per preparare pozioni.

Della piccola Joshlin non c'è traccia

La donna ha dichiarato alla polizia di non aver trovato la figlia in casa dopo una giornata trascorsa fuori. Ad occuparsi della bambina sarebbe doviuo essere il suo compagno Appollis, ma neanche lui sarebbe stato in grado di spiegare la scomparsa di Joshlin. Nelle ricerche della bimba sono stati coinvolti droni, squadre squadre cinofile e la Marina, ma per ora sono stati ritrovati solo alcuni abiti insanguinati.

La polizia prosegue le ricerche, mentre i quattro indagati sono attualmente in carcere in attesa del rinvio al giudizio. Compariranno in aula il prossimo 13 marzo.

"Spero che ci sia una svolta nel caso in modo da poter sapere che mia figlia è ancora viva e al sicuro. Voglio solo dire che le persone che hanno preso mia figlia dovrebbero riportarla indietro", ha dichiarato il padre della bambina, Jose Emka, al Daily Voice. I due fratellini di Joshlin, uno di 10 anni e l'altro di soli tre anni, sono affidati alla custodia dell'uomo e di altri familiari sotto la vigilanza delle autorità.