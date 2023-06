Il vento solleva il tetto di un ristorante e fa volare via la gente: il video

Delle tempeste tropicali stanno mettendo a dura prova la Cina Sud-orientale, causando morte e distruzione. Come riporta l'agenzia di stampa Reuters, tre persone sono morte dopo che i forti venti hanno fatto ribaltare una gru da 450 tonnellate in un cantiere navale. A Nanchino, secondo quanto riferito dai media locali la capitale della provincia di Jiangsu nella Cina orientale, diversi grandi alberi sono stati abbattuti, schiacciando veicoli e bloccando le strade.

Il video del tendone che vola via con i dipendenti del ristorante

Sono diversi i filmati postati su Twitter che documentano la violenza dei venti e delle precipitazioni. In un recente video diventato virale, si vedono diverse persone che provano a non far volare via la copertura di un ristorante, ma il forte vento ha portato via tutto, comprese alcune persone che sono rimaste aggrappate. Non ci sono notizie sulla loro sorte.

Il video proviene dalla città di Yishang, nell'Hubei, una delle zone più colpite dal maltempo. Il video è stato pubblicato dall'utente Siraj Noorani.

Le spaventose tempeste tropicali in Cina

Grandinate, venti forti e precipitazioni violente hanno colpito la provincia Nord-orientale di Liaoning, causando danni per oltre 28 milioni di dollari. Nella provincia centrale dell'Henan, considerato il "granaio" della Cina, le piogge hanno danneggiato i raccolti: da qui arriva circa un terzo del grano cinese. Ora, la Cina - che è il maggiore consumatore di grano del mondo -, potrebbe essere costretta a dover importarne di più dall'estero.

In generale, strade ed edifici più bassi sono stati sommersi dalle acque. Per domenica, le autorità meteorologiche cinesi hanno rinnovato un allarme blu, il più basso del sistema di allarme a quattro livelli, per i temporali nelle regioni interessate. Nella parte settentrionale della provincia di Hainan sono previsti fino a 120 millimetri di pioggia.

