Le trovano un verme di 8 centimetri (vivo) nel cervello: "È stato uno shock"

I medici hanno trovato un verme di 8 centimetri di lunghezza, vivo, nel cervello di una donna australiana. Per la prima volta al mondo, come racconta oggi la Bbc. Il verme è stato estratto dal tessuto danneggiato del lobo frontale della paziente, una donna nata in Inghilterra, durante un intervento chirurgico a Canberra nel 2022. Da quanto il parassita rosso era nel cervello? Massimo due mesi, secondo gli esperti. Il caso evidenzia, per i ricercatori, il crescente pericolo di malattie e infezioni trasmesse dagli animali alle persone.

"Tutti in quella sala operatoria hanno avuto lo 'shock della loro vita' quando il chirurgo ha preso delle pinze per rilevare un'anomalia e l'anomalia si è rivelata essere un verme rosso chiaro di 8 cm, vivo e che si dimenava," ha detto Sanjaya Senanayake, un infettivologo dell'ospedale di Canberra. Shock dei presenti a parte, si tratta di una nuova infezione mai documentata prima in un essere umano. Il nematode Ophidascaris robertsi è comune nei pitoni tappeto, serpenti non velenosi che si trovano in gran parte dell'Australia. Per gli scienziati la donna molto probabilmente ha contratto il nematode dopo aver raccolto un tipo di erba autoctona, la Warrigal Greens, nei pressi di un lago vicino a casa sua.

Sulla rivista specializzata Emerging Infectious Diseases, Mehrab Hossain, un esperto australiano di parassitologia, ha ipotizzato che la donna sia diventata un "ospite accidentale" dopo aver utilizzato le piante - evidentemente contaminate da feci di pitone e uova di parassiti - per cucinare. La donna ha iniziato a sperimentare sintomi molto pesanti e vari: mal di stomaco, tosse, sudorazioni notturne e diarrea. La paziente è stata ricoverata in ospedale, lì un esame diagnostico ha successivamente rivelato "una lesione atipica all'interno del lobo frontale destro del cervello". In seguito, l'intervento chirurgica. La donna si è rapidamente ripresa, e sta bene. "L'invasione del cervello da parte delle larve di Ophidascaris non era mai stata segnalata in precedenza", scrive il dottor Hossain. "La crescita della larva al terzo stadio nell'ospite umano è notevole, dato che precedenti studi sperimentali non hanno dimostrato lo sviluppo larvale nemmeno in animali come pecore, cani e gatti."

Il team dell'Università nazionale australiana (ANU) spiega che negli ultimi trent'anni sono comparsi trenta nuovi tipi di infezioni. Tre quarti di esse sono zoonotiche, malattie infettive trasmesse dagli animali all’uomo: "Semplicemente, la popolazione umana cresce, ci avviciniamo e invadiamo gli habitat degli animali. Questo è un problema che vediamo ancora e ancora, sia che si tratti del virus Nipah che è passato dai pipistrelli selvatici ai maiali domestici e poi alle persone, sia che si tratti di un coronavirus, come la Sars o la Mers, che sono passate dai pipistrelli a un animale secondario e poi all'uomo". Tutti segnali che una efficace sorveglianza delle malattie infettive in circolazione sia ormai una priorità.