Versano acido sugli scivoli del parco giochi: due bambini feriti

Due bambini sono rimasti feriti con ustioni in un parco giochi nel Massachusetts, negli Stati Uniti. Un modo poco usuale di farsi male in un contesto di gioco simile: i bambini hanno infatti lamentato dei problemi quando sono entrati in contatto con una sostanza chimica della piscina che era stata versata sugli scivoli del parco giochi. Secondo un comunicato dei vigili del fuoco, "potrebbero aver subito ustioni da acido".

La "sostanza sospetta" sullo scivolo

Come riporta la Cnn, la polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti dopo una segnalazione di una "sostanza sospetta" sullo scivolo. "Ho notato che c'era del liquido ma credevo fosse acqua piovana - ha detto alla Cnn la madre di uno dei due bambini feriti -. E poi il mio bambino ha iniziato a piangere. È stato allora che ho capito che questo liquido che avevano intorno non era acqua", ha detto.

Gli investigatori hanno successivamente stabilito che il liquido sospetto era acido muriatico, che di solito viene usato per pulire e disinfettare le piscine. Proprio dell'acido muriatico era stato immagazzinato nella sala pompe nel seminterrato sotto la piscina. I funzionari ritengono che qualcuno sia entrato nella sala pompe, dove i prodotti chimici della piscina erano stati "adeguatamente conservati in un'area protetta".

"Sospettiamo che gli autori possano aver subito ustioni da acido alle mani o alle braccia e che i loro vestiti possano avere indicazioni di essere degradati dal contatto con l'acido", afferma il comunicato. Le prove sono state raccolte nel parco giochi e nella sala pompe dal laboratorio criminale della polizia di stato del Massachusetts, che eseguirà analisi forensi e impronte digitali, afferma il comunicato.

Il parco giochi è stato pulito, ma rimane recintato per cautela. Tutti i materiali pericolosi sono stati rimossi e il resto del parco è aperto, hanno detto i vigili del fuoco.

