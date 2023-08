Lula chiama a raccolta l'America latina per fermare la deforestazione

Dopo 14 anni si riuniscono a Belém, in Brasile, i leader degli Stati che si dividono il bacino dell'Amazzonia. L'obiettivo, complesso, è quello di arrestare la deforestazione che avanza di pari passi con allevamenti e coltivazioni, creando un fronte comune e transnazionale contro i crimini ambientali. Il meeting è stato promosso da Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente del Brasile rieletto a gennaio, che nel corso della campagna elettorale aveva promesso di rinnovare l'impegno per proteggere la foresta per fare del Brasile uno Stato pioniere nella tutela ambinetale. Un cambio di marcia netto rispetto all'ex presidente Jair Bolsonaro, che aveva allentato i controlli e gli investimenti per la foresta nel corso del suo mandato. L'Amazzonia è una risorsa di biodiversità inestimabile, contribuendo in modo determinante all'assorbimento di carbonio sul pianeta. Le mire su questo vastissimo territorio, dove abitano 50 milioni di persone, sono sempre più estese. Gli alberi sono minacciati da produttori di carne bovina, agricoltori, pescatori di frodo, aziende per l'estrazione di minerali e tutti coloro che lavorano per ottenere legname, gomma, cacao e prodotti derivati. Lula e i suoi omologhi cercheranno di capire come tutelare questo inestimabile patrimonio, ma non mancano i conflitti tra gli Stati.

Vertice indispensabile

La riunione di due giorni dell'Organizzazione del Trattato di cooperazione amazzonica (Acto) si terrà quest'anno a Belém, alla foce del Rio delle Amazzoni. Oltre al presidente del Brasile, parteciperanno i presidenti di Bolivia, Colombia, Guyana, Perù e Venezuela, mentre Ecuador e Suriname invieranno alti rappresentanti del governo. I funzionari brasiliani hanno promesso di fissare una tabella di marcia ambiziosa per fermare la deforestazione. Bisogna recuperare il tempo perso in questi 14 lunghi anni trascorsi dall'ultimo vertice. Gli scienziati hanno avvisato da tempo che la deforestazione sta spingendo l'Amazzonia verso un "punto critico". Una volta superato centinaia di miliardi di alberi morirebbero, rilasciando a quel punto il carbonio immagazzinato, anziché assorbirlo. Le conseguenze per il clima sarebbero ben più catastrofiche rispetto a quelle a cui stiamo già assistendo.

Obiettivi e compiti

Il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira ha affermato che il vertice produrrà una dichiarazione congiunta che stabilirà "istruzioni" per gli otto paesi al fine di attuare "nuovi obiettivi e nuovi compiti" per proteggere la foresta pluviale dalla deforestazione. I negoziati si sono svolti in poco più di un mese: un tempo "record", come lo ha definito Vieira, ma bisognerà capire se i vincoli e le misure proposte riusciranno davvero a proteggere la foresta, dove ha sede circa il 10% della biodiversità mondiale. Da quanto è emerso i membri del vertice potrebbero concordare un accordo regionale per fermare la deforestazione entro il 2030, porre fine all'estrazione illegale dell'oro e collaborare nella lotta transfrontaliera contro i crimini ambientali. Secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, una fonte del governo brasiliano, non autorizzata a parlare con i media, ha anticipato che la Dichiarazione di Belém includerà probabilmente meccanismi di finanziamento per lo sviluppo sostenibile, disposizioni per includere i leader indigeni nella definizione delle politiche e strategie condivise per affrontare la deforestazione. Un elemento determinante per fissare una scadenza nel 2030 dipenderà probabilmente dalla Bolivia, dove la distruzione è aumentata di recente a causa degli incendi e della rapida espansione dell'agricoltura. Il direttore esecutivo dell'Acto, Carlos Lazary, ha affermato che l'accordo finale potrebbe includere i piani del Brasile per un centro regionale a Manaus, dove i Paesi amazzonici possano coordinare le operazioni di polizia.

Odi et amo con l'Unione europea

La dichiarazione finale potrebbe includere anche delle rimostranze nei confronti della nuova normativa dell'Unione europea che vieta l'importazione di prodotti, come carne bovina, soia, cacao, connessi alla deforestazione. Gli Stati amazzonici interessati considerano queste misure al pari di barriere commerciali ingiuste attuate in nome della protezione ambientale, secondo quanto ha riferito la Cnn Brasil citando una bozza trapelata della dichiarazione. Domani 9 agosto i Paesi amazzonici si incontreranno con i leader del Congo, della Repubblica Democratica del Congo e dell'Indonesia, che a loro volta ospitano importanti risorse forestali. L'obiettivo è di rilasciare una dichiarazione congiunta dei tre principali bacini pluviali del mondo. Parteciperanno all'incontro anche la Norvegia e la Germania, che hanno stanziato fondi per la conservazione dell'Amazzonia, e la Francia, che controlla il territorio amazzonico della Guyana francese.

Allevamenti fatali

A spingere la deforestazione è principalmente l'allevamento del bestiame, che sottrae vasti territori della foresta per trasformarli in pascoli e stalle. Il Brasile, dove ha sede il 60% circa dell'Amazzonia, è il principale esportatore mondiale di carne bovina e di soia e ha visto già distrutto circa un quinto della foresta pluviale. L'area è al contempo un luogo dove convivono criminalità, corruzione, espropriazione di terre. A questo si aggiungano i traffici illegali di droga, armi, oro e legname, che sfruttano la difficoltà di monitorare un territorio di questo genere. A farne le spese sono innanzitutto le popolazioni indigene, in particolare attivisti e giornalisti, anche stranieri. L'ultimo caso eclatante è stato il duplice omicidio del giornalista britannico Dom Phillips insieme all'attivista Bruno Pereira, uccisi molto probabilmente per le loro inchieste su varie attività, tra cui la pesca illegale e le miniere. Come loro, migliaia di altri rappresentanti dei popoli indigeni sono stati minacciati, feriti e uccisi in questi anni.

Divergenze

Rappresentanti indigeni e gruppi ambientalisti si sono riversati anche loro a Belém per fare pressione sugli otto Paesi affinché venga siglato l'accordo che ponga fine alla deforestazione entro il 2030, ma le divergenze tra Stati sono un ostacolo. Un conflitto latente, ad esempio, è quello tra Brasile, Colombia e Venezuela. La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras sta cercando di esplorare nuove aree di estrazione offshore alla foce del Rio delle Amazzoni. Un'iniziativa ostacolata dal presidente colombiano Gustavo Petro, che sta spingendo altri Paesi ad aderire alla sua proposta di vietare tutte le nuove esplorazioni petrolifere. L'argomento risulta particolarmente delicato anche per il Venezuela, sull'orlo del fallimento ma al tempo stesso molto ricco di petrolio. "Abbiamo due presidenti in arrivo con forti impegni: il presidente colombiano con zero petrolio e Lula con zero deforestazione", ha dichiarato diplomaticamente alla stampa Marina Silva, ministra dell'Ambiente del governo brasiliano.

Ottimismo indigeno

Il clima che si respira tra gli ambientalisti e le comunità indigene è cauto, ma ci sono punte di entusiasmo. All'epoca del governo Bolsonaro questo vertice sarebbe stato impensabile. Lula ne ha fatto invece uno dei suoi cavalli di battaglia elettorale e ne ha ribadito l'importanza alla vigilia del vertice. "Penso che il mondo debba vedere questo incontro a Belém come il punto di riferimento più importante mai raggiunto quando si tratta di discutere la questione climatica", ha dichiarato il veterano della politica brasiliana la scorsa settimana. La sua amministrazione ha celebrato un calo del 42,5% della deforestazione da quando ha preso il potere a gennaio.

Toya Manchineri, leader del Coordinamento delle organizzazioni indigene dell'Amazzonia brasiliana, ripone molte speranze in Lula, al tempo stesso sa che non tutto il governo di coalizione sostiene le rivendicazioni indigene. "Ci sono numerosi progetti di legge in fase di approvazione del congresso che influenzeranno direttamente i diritti degli indigeni... [e] l'80% del congresso si oppone ai diritti degli indigeni", ha dichiarato al quotidiano Guardian Manchineri. Un certo ottimismo lo ha espresso anche Uyunkar Domingo Peas Nampichkai, un attivista ecuadoriano che ha sottolineato l'importanza di un atteso referendum previsto il 20 agosto sull'opportunità di vietare l'esplorazione petrolifera nel Parco Nazionale di Yasuní, ricchissimo di biodiversità. "Mai prima d'ora il governo o qualsiasi azienda ha consultato gli indigeni", ha detto Peas al Guardian. "Tutti sanno che stiamo raggiungendo il punto di non ritorno, quindi questo è fondamentale per gli indigeni e... per l'intera umanità".