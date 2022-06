Leader del G7 compatti nel sostegno a Kiev, Draghi: "Putin non deve vincere"

La guerra in Ucraina continua a dominare l'agenda nella seconda giornata del G7 che si svolge a Elmau, in Baviera. Presente, in videoconferenza, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I leader di Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Usa sono arrivati ieri nella località bavarese con l'obiettivo di aumentare la pressione sulla Russia e mitigare gli impatti negativi del conflitto. I leader hanno utilizzato il summit come forum per annunciare un bando alle importazioni di oro dalla Russia, allo studio, e un'iniziativa congiunta sulle infrastrutture per contrastare l'influenza cinese nei Paesi a medio reddito. Sono in corso anche colloqui per un possibile tetto sul prezzo del petrolio. Anche i presidenti della Commissione e del Consiglio Europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel, hanno preso parte ieri, 26 giugno, alle riunioni.

I leader del G7: "Pieno sostegno all'Ucraina"

"Ribadiamo la nostra richiesta che la Russia ponga fine a questa guerra e cessino immediatamente e incondizionatamente tutte le ostilità, che vengano ritirate le sue truppe e l'equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti". E' quanto si legge nelle conclusioni del G7 sull'Ucraina. "Ribadiamo - si legge nel documento - la nostra condanna dell'uso ingiustificato da parte della Russia della retorica e dei segnali sul nucleare. La Russia deve rispettare i suoi impegni internazionali, compresi quelli che vietano l'uso di armi chimiche, biologiche o nucleari. Esortiamo la Russia a comportarsi in modo responsabile e a esercitare moderazione, e ribadiamo che qualsiasi uso di tali armi sarebbe inaccettabile e avrebbe gravi conseguenze. Questa guerra devastante - si legge ancora - ha prodotto conseguenze drammatiche ben oltre l'Europa. Costituisce una palese violazione del diritto internazionale, in particolare una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite". La guerra "minaccia gravemente il sistema basato su regole internazionali che è alla base della pace, della prosperità e della sicurezza globali. Condanniamo inoltre i tentativi russi di sostituire i funzionari ucraini eletti democraticamente con funzionari illegittimi".

I leader ribadiscono poi la mano tesa all'Ucraina. "Siamo pronti - dicono - a sostenere un piano internazionale per la ricostruzione, elaborato e attuato dall'Ucraina in stretto coordinamento con partner e organizzazioni bilaterali e multilaterali a sostegno di una ripresa economica sostenibile, resiliente, inclusiva e verde che rafforzi istituzioni democratiche forti, Stato di diritto, e misure anticorruzione".

Zelensky: "Non è il momento di negoziare"

Sistemi di difesa antiaerea, sicurezza, esportazioni di grano, sanzioni e ricostruzione. Sono i cinque punti su cui, secondo quanto si apprende, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha chiesto al G7. "L'Ucraina - le parole di Zelensky - sente il sostegno degli Stati del G7. Grazie per la vostra difesa e assistenza finanziaria al nostro Paese nella lotta contro l'invasione russa. Per noi è importante anche la posizione coerente dei paesi del G7 sulle sanzioni. Dovrebbero continuare ad aumentare, in particolare limitando il prezzo del petrolio esportato dall'aggressore". Zelensky chiede quindi nuove azioni e ribadisce: "Oggi non è il momento di negoziare".

Draghi: "Putin non deve vincere"

"Putin non deve vincere. Noi restiamo uniti a sostegno dell'Ucraina. Se l'Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l'Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace", ha detto il premier Mario Draghi nel corso della sessione di lavoro del G7 dedicata alla guerra in Ucraina. "La decisione di dare all'Ucraina lo status di candidato per l'Ue è importante per l'Ucraina ma anche per l'Unione Europea - ha aggiunto il presidente del Consiglio -. L'Unione Europea ha mutato in modo profondo il suo atteggiamento verso i Paesi vicini, la sua strategia di lungo periodo. E' un cambiamento molto importante. Gli italiani hanno accolto gli ucraini, i loro bambini. Il Governo ha fatto la sua parte, ma la parte più importante l'hanno fatta le autorità locali, le famiglie".