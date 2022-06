Il vertice Nato e la "minaccia russa", Biden: "Più truppe Usa in Italia e in Europa"

Si è aperto a Madrid il vertice Nato che arriva all'indomani dell'ok della Turchia all'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza. Un incontro "storico e trasformativo", come lo ha definito il segretario generale Jens Stoltenberg: "Siamo di fronte alla sfida più grande dalla Seconda guerra mondiale. La Russia rappresenta una minaccia per la nostra sicurezza". Inevitabilmente, il focus dell'incontro riguarda soprattutto l'invasione di Putin in Ucraina: il presidente Usa Biden ha parlato di aumentare le truppe americane in Europa, mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha assicurato che il sostegno ai cittadini ucraini continuerà fino a quando sarà necessario. Anche il premier Draghi è arrivato a Madrid per prendere parte al vertice. Dopo la foto di famiglia, alle 10.30 è previsto l'inizio della prima sessione di lavoro, fino alle 13.30. Dalle 15 alle 17.30 si terrà la seconda. Quindi, alle 19 i leader dei Paesi della Nato e degli altri Paesi invitati al summit si trasferiranno al museo del Prado per la cena informale offerta da Sanchez.

Stoltenberg invita Svezia e Finlandia

"La Russia rappresenta una minaccia diretta per la nostra sicurezza e per quella della Nato": ha esordito Stoltenberg durante il vertice di Madrid, facendo riferimento anche alla seconda grande sfida dell'Alleanza: "La Cina non è un avversario, ma certamente dobbiamo tenere conto delle conseguenze per la nostra sicurezza quando vediamo la Cina investire pesantemente in nuove, moderne capacità militari". Il segretario generale della Nato ha poi aperto ad una possibile partecipazione di Svezia e Finlandia: "Prenderemo una decisione oggi o entro il summit di invitare Svezia e Finlandia a diventare membri, con una rapidità senza precedenti. Dopo l'invito ci sarà il processo di ratifica nei 30 Parlamenti, che richiede un po' di tempi ma mi aspetto anche andrà velocemente, perché gli alleati sono pronti a velocizzare al più presto il processo di ratifica".

Biden: "Truppe Usa in Italia e in Europa"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invece annunciato di voler "migliorare la postura di difesa in Europa, per rafforzare la nostra sicurezza e rispondere alle sfide". L'idea del numero 1 della Casa Bianca è quella di aumentare la presenza militare statunitense sul territorio europeo: "La Nato sarà più forte e sicura. ui in Spagna lavoreremo con il nostro alleato per aumentare i cacciatorpedinieri che abbiamo nella base navale di Rota, che passeranno da quattro a sei - ha annunciato Biden - In Polonia creeremo una sede per rafforzare la nostra collaborazione con la Nato. Avremo una brigata a rotazione di tremila soldati e altri tremila anche in Romania, manderemo due squadroni nel Regno Unito e difese aree addizionali e altre capacità in Germania e Italia". "All'inizio dell'anno abbiamo inviato altri 20mila soldati in Europa per rafforzare l'Alleanza e per rispondere ai movimenti della Russia - ha ricordato Biden, leggendo da un foglietto di appunti - Continueremo a rafforzare questa postura in consultazione con i nostri alleati".

Scholz: "Continueremo ad aiutare l'Ucraina"

Gli alleati della Nato continueranno ad aiutare l'Ucraina "fino a quando e intensamente sarà necessario". Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Olaf Scholz al suo arrivo al vertice di Madrid. "La Russia - è tornato ad accusare - con la sua brutale guerra di aggressione ha violato la sovranità e l'integrità dell'Ucraina". La Germania, come annunciato dalla ministra della Difesa Christine Lambrecht, contribuirà con una divisione di 15mila soldati, 65 aerei e 20 navi al rafforzamento della forza di reazione rapida della Nato, che Jens Stoltenberg vuole aumenti fino a 300mila unità. Il premier olandese Mark Rutte, al suo arrivo al vertice, ha sottolineato: "Oggi è un'opportunità per dimostrare che la Nato è tornata. Siamo uniti contro l'aggressione russa in Ucraina":

Sanchez: "Il mondo ci guarda"

"Il mondo ci guarda, mostriamo la nostra unità e coesione". Il premier spagnolo Pedro Sanchez, padrone di casa del vertice della Nato di Madrid - qui convocato per celebrare i 40 anni della Spagna nell'Alleanza - conclude così il suo discorso in apertura dei lavori del summit. "Le decisioni che prenderemo nei prossimi due giorni disegneranno il nostro futuro come Nato, così come la nostra capacità e i messi per far fronte alle sfide che abbiamo davanti - ha sottolineato Sanchez - E' ora di rafforzare la nostra Alleanza". In questo vertice, ha continuato, "prenderemo misure per rafforzare la Nato in un mondo più pericoloso e competitivo, regime autoritari come Russia e Cina stanno cambiando l'ordine internazionale basato sulle regole".