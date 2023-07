Cosa dobbiamo aspettarci dal Vertice Nato a Vilnius

I leader della Nato si riuniscono oggi e domani a Vilnius, in Lituania, per uno dei Summit più importanti degli ultimi anni. Ovviamente il tema della guerra in Ucraina e dell'adesione di Kiev all'Alleanza sarà al centro dell'agenda, ma sul tavolo ci saranno diverse questioni molto importanti, innanzitutto l'ostruzionismo della Turchia all'ingresso della Svezia nel consesso militare più potente del mondo.

Adesione dell'Ucraina

Il presidente Volodymyr Zelensky da tempo chiede un percorso di adesione velocizzato per il suo Paese, ma nonostante il sostegno dei Paesi dell'est Europa, l'Alleanza sul punto è spaccata, e in tanti vogliono evitare passi che potrebbero portare a una reazione dura del Cremlino. Il tema resta delicato perché Vladimir Putin ha citato l'espansione della Nato verso i confini della Federazione negli ultimi due decenni come motivo della sua decisione di inviare decine di migliaia di truppe in Ucraina il 24 febbraio 2022, e ha più volte minacciato azioni non specificate se l'Ucraina dovesse entrare nell'Alleanza.

A quanto pare si dovrebbe trovare un consenso sul cosiddetto 'modello israeliano' che significherebbe in sostanza, fornire all'Ucraina armi, intelligence e addestramenti molto più moderni e all'avanguardia, al di là dell'attuale conflitto, per garantire che le sue forze armate siano un deterrente sufficiente contro attacchi futuri. "Gli Stati Uniti sarebbero pronti a fornire sicurezza come quella che forniamo a Israele, fornendo gli armamenti, la capacità di difendersi se ci sarà un cessate il fuoco, se ci sarà un accordo di pace", ha detto domenica alla Cnn il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La differenza fondamentale tra i due Paesi sarebbe però che mentre è risaputo che (seppur non ufficialmente) Tel Aviv dispone di armi nucleari, Kiev ha ceduto le sue a Mosca dopo la caduta dell'Unione Sovietica, in cambio di garanzie di sicurezza assicurate dall'Occidente.

Per quanto riguarda l'adesione in senso stretto poi, alcuni Paesi hanno suggerito di consentire a Kiev di saltare il cosiddetto Membership Action Plan (Map), il programma che stabilisce gli obiettivi politici, economici e militari che i candidati devono raggiungere e che altre nazioni dell'Europa orientale hanno dovuto superare prima di entrare nel club. Il Segretario generale, Jens Stoltenberg, fresco di una conferma a un nuovo anno di mandato, ha detto di aver presentato una proposta che include la rimozione del Map, ma non ha confermato un tweet del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che affermava che sul punto ci sarebbe un consenso tra gli alleati. Con una mossa del genere l'alleanza potrebbe rispondere alle richieste di superare la dichiarazione del vertice di Bucarest del 2008, quella in cui in cui si affermava che l'Ucraina sarebbe diventata membro, ma senza offrire un invito effettivo o una roadmap.

Svezia

Dopo il via libera alla Finlandia, la Svezia sperava di diventare il 32esimo membro dell'Alleanza a Vilnius, ma la Turchia continua a bloccarne l'adesione, accusando Stoccolma di ospitare membri di gruppi considerati terroristici da Ankara, e affermando di doverli reprimere prima di essere ammessa nel consesso. Le ultime dichiarazioni di Recep Tayyip Erdogan non fanno ben sperare. "Per prima cosa, apriamo la strada per la Turchia nell'Unione europea e poi apriamo la via per la Svezia come abbiamo fatto con la Finlandia", ha detto il presidente turco prima di partire per Vilnius, parole che chiaramente lasciano poche speranze a Stoccolma.

Rafforzare il fianco orientale

Gli alleati si impegneranno poi ad attuare l'obiettivo di mettere in stato di massima allerta oltre 300mila soldati, un incremento fortissimo rispetto ai soli 40mila del passato, per contrastare eventuali rischi posti da Putin. I leader esamineranno i primi piani di difesa che l'alleanza ha elaborato dai tempi della Guerra Fredda, specificando il modo in cui la Nato risponderebbe a un eventuale attacco di Mosca. Il rilancio dei cosiddetti piani regionali rappresenta un cambiamento fondamentale, con essi l'alleanza dà anche indicazioni alle nazioni su come aggiornare le proprie forze e la propria logistica. Per decenni la Nato non ha visto la necessità di piani di difesa su larga scala, ma con la guerra più sanguinosa in Europa dal 1945 che infuria appena vicino ai suoi confini, le cose sono cambiate.

L'obiettivo del 2%

Infine c'è il tema 'evergreen' di portare al 2% del Pil la spesa militare di ogni Stato membro. Stoltenberg avrebbe voluto renderlo un requisito minimo piuttosto che un traguardo da raggiungere come è al momento, il che avrebbe significato un impegno molto più stringente rispetto a ora, ma sembra che sulla cosa non si è trovato un accordo. L'obiettivo è stato fissato nel 2014, quando i leader dell'Alleanza hanno concordato di aumentare la spesa per la difesa verso il 2% entro un decennio, ma molti Stati non hanno mai mantenuto la promessa. Nel 2023, secondo le stime, l'obiettivo sarà raggiunto solo da 11 dei 31 membri dell'alleanza (Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Grecia, Estonia, Lituania, Finlandia, Romania, Ungheria, Lettonia e Slovacchia). Fanalino di coda della spesa Canada, Slovenia, Turchia, Spagna, Belgio e Lussemburgo, che dedicano alla difesa meno dell'1,4% del Pil.

Continua a leggere su Today.it