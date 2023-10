La Via della Seta 10 anni dopo: mega progetti e mega debiti

C'è un treno nuovo di zecca che è in grado di raggiungere i 350 Km/h e percorrere 142 chilometri in 45 minuti. Costo del biglietto? Quindici euro circa per un viaggio in seconda classe, 21 euro per sedersi in prima. Sul tabellone delle partenze è necessario individuare i convogli della linea "Whoosh", un acronimo in lingua indonesiana che indica "sistema di trasporto affidabile, ottimale e che permette di risparmiare tempo". La tratta collega la capitale indonesiana di Giacarta a Bandung, uno dei poli commerciali e tecnologici più importanti del Paese del Sud-est asiatico, ed è stata inaugurata lo scorso 2 ottobre dal presidente Joko Widodo, che ha salutato l'infrastruttura come "un simbolo di modernizzazione dei trasporti pubblici, in perfetta connessione con le altre modalità di trasporto". Quello che Widodo, noto anche come Jokowi, non ha dovuto sottolineare è che la linea ferroviaria è stata realizzata nell'ambito della Belt and Road Initiative (BRI), nota anche come "Via della Seta", il grande progetto infrastrutturale lanciato dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013 con l'ambizioso obiettivo di incrementare il commercio e la connettività della Cina con il mondo attraverso rotte terrestri e marittime basate sull'antica Via della Seta.

La tratta Bandung-Jakarta è costata 7,3 miliardi di dollari ed è gestita da un conglomerato che comprende quattro società statali indonesiane e le ferrovie internazionali cinesi. La sua inaugurazione è avvenuta con qualche anno di ritardo: "Whoosh" avrebbe dovuto essere completata nel 2019, ma ha subìto ritardi a causa di alcune dispute territoriali, della pandemia da coronavirus e dello sforamento degli investimenti pubblici previsti per la sua realizzazione.

Un problema che la Cina non sembra voler al momento considerare. Perché Pechino è stata impegnata a organizzare il terzo Belt and Road Forum (in programma oggi e domani nella capitale cinese) per festeggiare il decimo anno dell'iniziativa infrastrutturale insieme a tutti i Paesi coinvolti. L'evento è l'occasione per il promotore dell'iniziativa, il presidente cinese Xi Jinping, per fare un bilancio di questo primo decennio dell'iniziativa davanti ai leader di 130 Paesi (tra cui il presidente russo Vladimir Putin, che compie il primo viaggio all'estero da quando è stato emesso il mandato di arresto emesso dalla la Corte penale internazionale) e 30 organizzazioni internazionali. Un bilancio presentato ovviamente con toni positivi.

È probabile che durante il Forum, quello che segue il secondo incontro del 2019, i leader cinesi delineino gli obiettivi futuri della BRI e presentino una tabella di marcia su come implementare alcuni dei suoi progetti. Ora Pechino sembra voler guardare alla sostenibilità. Durante l'appuntamento internazionale, la Cina lancerà una nuova iniziativa di cooperazione marittima internazionale, nel tentativo di mostrare al mondo i suoi obiettivi di "blue economy", cioè quella che secondo la Banca Mondiale prevede un uso sostenibile delle risorse oceaniche per la crescita economica e il miglioramento dei mezzi di sussistenza e dell'occupazione, preservando al tempo stesso la salute dell’ecosistema.

Vantaggi e svantaggi nell'ultimo decennio di BRI

E ora i numeri. Per Pechino l'ambizioso progetto infrastrutturale lanciato nel 2013 ha generato finora oltre 2mila miliardi di dollari di contratti in tutto il mondo, pari al Pil di di una delle più grandi economie, mentre il fatturato effettivo degli appaltatori cinesi ha raggiunto i 1.300 miliardi. Insomma, a differenza delle critiche mosse dai diversi Paesi aderenti, secondo la Cina la BRI è in gran forma. Un benessere che Pechino ha deciso di registrare nero su bianco con la pubblicazione di un corposo documento dal titolo eloquente "The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future" ("La Belt and Road Initiative: un pilastro chiave della comunità globale del futuro condiviso") per evidenziare che in dieci anni la Cina ha firmato più di 200 accordi di cooperazione BRI con 152 paesi e 32 istituzioni internazionali in tutto il mondo. Secondo il ministero degli Esteri cinese, negli ultimi dieci anni sono stati sviluppati più di 3mila progetti di cooperazione in Paesi dell'Asia, Africa e America Latina, dove sono stati creati migliaia di posti di lavoro a livello locale.

Nel rapporto redatto dal Consiglio di Stato (il governo centrale cinese), oltre ai numeri e all'incoraggiamento a sostenere lo sviluppo dei Paesi del Sud globale, c'è anche una menzione delle nazioni partecipanti all'iniziativa che devono più di 300 miliardi di dollari alla Export-Import Bank of China (Eximbank), una delle principali fonti di finanziamento per i progetti di sviluppo della Belt and Road Initiative. La cifra è ritenuta sottostimata da molti esperti, ma tuttavia sufficiente a segnalare la mole di debito contratto a livello globale per finanziarie i progetti e ad alimentare i timori sulla "trappola del debito" a carico dei Paesi a basso reddito. Il documento suggerisce una media di 2,4 miliardi di dollari di debiti per Paese, senza specificare quelli più colpiti, né il tipo di tassi di interesse da pagare.

Ma per il governo cinese la cooperazione nella BRI avvantaggia i cittadini di tutti i Paesi. A sostenere questa tesi è anche un sondaggio realizzato dall'emittente statale CGTN, secondo cui il 95,2 per cento dei giovani a livello globale è soddisfatto dei risultati della BRI raggiunti negli ultimi 10 anni, con un indice di approvazione tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni pari al 97,1 per cento. Insomma, su 3.857 intervistati in 35 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Sud Africa, Argentina, Tailandia, Nigeria, Perù e Messico, la maggioranza ritiene che la BRI abbia rafforzato la fiducia reciproca tra le diverse nazioni, colmando anche le carenze infrastrutturali.

L'altra faccia della medaglia: la "trappola del debito"

Quanto c'è di vero? Certamente la BRI ha garantito l'avvio di progetti infrastrutturali fondamentali per i Paesi del Sud globale, pur pagando un alto prezzo. È il caso, per esempio, dello Sri Lanka. La storia del default del Paese del Sud-est asiatico, e del suo salvataggio da parte del Fondo monetario internazionale, è quella che ha messo in guardia i diversi Paesi aderenti alla BRI, perché è diventata la dimostrazione di cosa sia la "trappola del debito" cinese: il primo creditore di Colombo è infatti la Cina con 7 miliardi di dollari prestati. Non solo lo Sri Lanka. Dalle Maldive al Laos, dal Kenya allo Zambia, diverse nazioni nel mondo sono economicamente piegate in due a causa del debito legato alla BRI.

Se i galattici investimenti cinesi sono diventati un ricatto verso il debitore insolvente, tanto da renderlo uno Stato vassallo, rappresentano anche una cartina di tornasole per Pechino, che ora si ritrova esposta per miliardi verso un Paese incapace di onorare i debiti contratti. Tanto che solo recentemente Colombo ha raggiunto un accordo con Pechino per ristrutturare debiti per 4,2 miliardi di dollari. La Cina, tuttavia, ha negato le accuse di "trappola del debito" e ha invece puntato il dito contro le istituzioni finanziarie multilaterali e i creditori commerciali che rappresenterebbero oltre l'80 per cento del debito sovrano dei Paesi in via di sviluppo.

Dai mega progetti a quelli più piccoli

C'è un altro fattore che ha fatto perdere slancio ai progetti della BRI: la difficile condizione economica della Cina, legata a doppio filo alla crisi del settore immobiliare. Il gigante asiatico non è nella posizione di prestare ingenti somme di denaro per progetti infrastrutturali in tutto il mondo. Basti pensare che nel 2016, la Cina ha anticipato 28,5 miliardi di dollari ai Paesi africani, l'importo più alto mai registrato, di cui la maggior parte è andata all'Angola. Da allora, secondo il database dei prestiti cinesi all'Africa dell'Università di Boston, i prestiti cinesi all'Africa sono rallentati fino a toccare il minimo di 994,5 milioni di dollari l'anno scorso.

Gli investimenti della Cina sono cambiati nell'arco di dieci anni, prediligendo gli investimenti più piccoli e specifici ai mastodontici progetti. "Il rallentamento degli investimenti cinesi all'estero precede gli attuali malanni economici della Cina: era già accaduto durante il periodo pandemico e della politica Zero Covid, quando si è registrata una brusca riduzione del credito", spiega a Today.it Guido Alberto Casanova, Junior Research Fellow dell'Ispi, che precisa quanto l'approccio dei progetti nell'ambito BRI sia cambiato nel tempo. Se nei primi sei anni della Nuova Via della Seta, la Cina concentrava maggiore attenzione sui mega progetti infrastrutturali di ampio respiro, come porti, ferrovie, autostrade e centrali nucleari, negli anni successivi i progetti hanno virato sulla connettività, tecnologia e cultura. Per tutelarsi, quindi, Pechino finanzia progetti a obiettivi più specifici e di alta qualità, con prestiti più piccoli e tempi di rimborso brevi.

Le alternative infrastrutturali occidentali sono un pericolo per Pechino?

La minaccia della "trappola del debito" e l'espansione dell'influenza cinese attraverso il mega progetto infrastrutturale ha spinto l'Unione Europea e i Paesi del G7 a pensare a delle alternative alla Belt and Road. È il caso del Global Gateway, l'iniziativa lanciata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il Discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato nel 2021 per mobilitare finanziamenti fino a 300 miliardi di euro per progetti infrastrutturali nei Paesi in via di sviluppo entro il 2027. C'è anche c'è anche l'India-Middle East-Europe Economic Corridor (Imec), l'accordo che prevede la creazione di un collegamento nave-treno-nave fra l'India, i Paesi del Golfo, Israele, il Mediterraneo e l'Europa. Alternativa così vera tanto da essere stata ribattezzata dai media "Via del Cotone". Il progetto, fortemente voluto dagli Stati Uniti, vede come protagonisti India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Israele e Unione Europea, nello specifico Francia, Germania e Italia.

Alla domanda se queste alternative infrastrutturali rappresentano un pericolo per Pechino, Casanova allontana ogni dubbio: "Sono i governi a presentarli come iniziative alternative, ma per i Paesi percettori e aderenti alla BRI non le considerano come tali, anzi l'una è il completamento dell'altra. Le diverse nazioni vogliono beneficiare delle diverse tipologie di finanziamenti, quelle cinesi e quelle occidentali".

E cosa farà l'Italia?

L'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, l'accendersi del confronto tra Cina e Stati Uniti, lo scoppio della guerra in Ucraina e il conflitto tra Hamas e Israele hanno riordinato le priorità di politica estera di diversi Paesi, a partire dall'Italia. Da una posizione euroscettica durante il governo Conte I, che ha portato nel 2019 alla firma del memorandum d'intesa per entrare nella BRI, si è passati a un posizionamento più atlantista. L'Italia, unico Paese del G7 ad aver aderito al Belt and Road, si prepara a uscire dall'iniziativa cinese. I dubbi ora sorgono su quando accadrà, ma le modalità sono ormai chiare: la decisione passerà per il parlamento.

Il rinnovo dell'accordo firmato nel marzo 2019 dal governo gialloverde di Giuseppe Conte è automatico dopo cinque anni a meno che una delle due parti non comunichi all'altra il suo strappo tre mesi prima, cioè entro fine anno. Ma negli ultimi cinque anni le cose sono cambiate, così come i governi che si sono succeduti a Palazzo Chigi. Tanto che a differenza dell'ultimo Belt and Road Forum del 2019, a cui ha partecipato anche l'allora premier italiano Giuseppe Conte, stavolta c'è un rappresentante della Farnesina, l'ambasciatore italiano in Cina Massimo Ambrosetti.

Perché l'Italia vuole sfilarsi dalla BRI? I benefici per il nostro Paese sono stati inferiori alle aspettative promosse durante la firma dell'accordo, tanto che la bilancia commerciale pende tutta a favore della Cina. Secondo i dati dell'Osservatorio Economico della Farnesina, nel primo semestre del 2023 l'export italiano si è fermato a 9,7 miliardi di euro, mentre l'import dalla Cina è il doppio con oltre 19 miliardi di euro. Segnale che l'interscambio commerciale è sbilanciato ed è a favore del gigante cinese, come lo è dall'anno dell'ingresso dell'Italia nella Belt and Road (e non solo). Nel 2019 l'export italiano era in calo, ma ha registrato un aumento l'anno successivo per poi passare dagli oltre 12 miliardi di euro a circa 16 miliardi nell'ultimo biennio. Allo stesso tempo, però, è aumentato in maniera più netta l'esportazione cinese verso l'Italia. Secondo l'analisi del Maeci, si è passati dai 31 miliardi di euro nel 2019 agli oltre 57 nel 2022.

Roma deve aspettarsi ritorsioni da Pechino?

Roma sembra aver rispettato l'etichetta istituzionale attendendo lo svolgimento della terza edizione del forum per comunicare la sua decisione. L'Italia prevede di tenere colloqui con la Cina sulla uscita dal programma di investimenti infrastrutturali di punta di Pechino, cercando allo stesso tempo di mantenere relazioni amichevoli e solidi legami commerciali con il gigante asiatico. "Mi sembra di poter escludere ritorsioni cinesi in risposta all'uscita di Roma dalla BRI", commenta l'analista e autore del report a cura di Ispi per l'Osservatorio di Politica Internazionale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. "Il governo Meloni si sta muovendo con prudenza e sta trovando un modo di sfilarsi dall'iniziativa cinese senza che questo possa comportare delle reazioni da parte di Pechino", precisa Casanova. Si verifica quindi un cambiamento al rapporto tra Cina e Italia che dovrebbe rientrare nel partenariato strategico globale lanciato nel 2004 dall'allora presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi e dall'allora primo ministro cinese Wen Jiabao. "Probabilmente il governo cinese ha compreso l'esigenza dell'Italia", spiega il ricercatore dell'Ispi, ricordando il frequente ricorso del Golden Power da parte dei diversi governi italiani (ultimo e più importante caso riguarda Pirelli).

Sembra che Pechino non abbia interesse a inimicarsi un Paese come l'Italia, che gioca un ruolo fondamentale all'interno dell'Unione Europea, mentre è nel mezzo della congiuntura di difficoltà economica interna e il ristringimento di flussi degli investimenti internazionali, è il ragionamento di Casanova che precisa come la Cina sia più pronpensa a sacrificare l'etichetta Belt and Road per mantenere vivi i rapporti italo-cinesi.

Continua a leggere su Today.it...