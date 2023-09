Vicino manda fumi tossici sotto la porta della casa accanto: una famiglia avvelenata

Gli odori erano troppo forti, l'aria in casa era irrespirabile. In più malori continui e addirittura la perdita di capelli che hanno sconvolto un'intera famiglia, marito, moglie e figlia di pochi mesi, hanno destato troppi sospetti. Così, Umar Abdullah, 36enne di Tampa, in Florida, ha voluto vederci chiaro e ha deciso di installare una telecamera di videosorveglianza davanti alla porta di casa: così ha scoperto tutto.

Tutta colpa del vicino

Come riporta il New York Post diversi sopralluoghi dei vigili del fuoco non erano serviti a capire da dove provenissero i fumi chimici, ma durante uno dei controlli Abdullah ha notato che il cane dei pompieri addestrato per rilevare agenti chimici rimaneva insistentemente davanti alla porta di casa e alle sue fessure. Durante le indagini, persino un agente aveva riportato un'irritazione cutanea tanto da dover ricorrere alle cure mediche.

Così, Abdullah ha pensato di installare una telecamera nascosta tra i vasi di fronte alla porta di casa. Il vicino del piano di sotto, anche lui 36enne, si chiama Xuming Li ed è un dottorando in chimica all'Università della Florida del Sud. I video hanno svelato tutto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Li iniettava sotto l'uscio un mix di narcotici, metadone e idrocone, un tipo di oppioide usato come analgesico, avvelenando l'aria della casa in cui vive la famiglia di Umar Abdullah. Ci sarebbero anche altre sostanze nocive che però devono ancora essere identificate. Intanto, con le immagini a incastrarlo, per Li sono scattate le manette con l'accusa, tra l'altro, di stalking.

Il movente: il wc

Da un paio di mesi Abdullah, la moglie e la figlia soffrivano, non solo di irritazioni a occhi e pelle e alopecia, ma anche di difficoltà respiratorie e fiato corto, proprio a causa dell'inalazione di quelle sostanze chimiche introdotte sotto la fessure della porta. In particolare, la bimba, che ha compiuto un anno nel mese di agosto 2023, mostrava da tempo irrequietezza, diarrea, allucinazioni e svenimenti, oltre a mal di stomaco e vomito.

Sembrava un "ragazzo normale e un vicino amichevole, che spesso si fermava a chiacchierare nel corridoio", ha detto Abdullah alla stampa, parlando di Xuming Li. Da marzo, però, il vicino dottorando si lamentava con i vicini dei rumori dal piano di sopra e in particolare del wc. Abdullah ha assicurato di aver preso tutti gli accorgimenti possibili per evitare le sue rimostranze.

Li, che è anche padre di due bimbi, è stato arrestato ed è accusato di stalking aggravato, di dispersione di agente chimico, di possesso di sostanza pericolosa e aggressione a un agente. In attesa del processo, l'Università della Florida del Sud lo ha espulso dall'ateneo.

Continua a leggere su Today.it...