Una passeggera disabile è stata "dimenticata" su un aereo

L'aeroporto di Gatwick, il secondo più importante a Londra, in Inghilterra, ha presentato delle scuse ufficiali nei confronti di Victoria Brignell, la passeggera lasciata da sola a bordo di un aereo per pià di un'ora e mezza dopo l'atterraggio. Alla donna, paralizzata dal collo in giù era stato detto che ci sarebbero voluti meno di 50 minuti per farla scendere dal velivolo, ma a quanto pare qualcosa non è andato nel verso giusto.

A denunciare il caso, postando la foto sui social, è stata un'amica della donna, Sonia Sodha, che ha descritto il comportamento del personale dello scalo londinese "inaccettabile". Anche la sfortunata protagonista di questa vicenda, Victoria Brignell, si è lamentata per il trattamento ricevuto: "Ho prenotato l'assistenza con tre mesi di anticipo, due settimane fa ho telefonato per ricordare la prenotazione, e ancora non ho ricevuto il servizio che avrei dovuto aspettarmi".

Il caso ha attirato anche l'attenzione dell'atleta paralimpica Tanni Grey-Thompson, che ha raccontato ai media britannici di aver vissuto di recente un'esperienza simile: "Stavo volando a Berlino, l'aereo era in ritardo di due ore e mezza, ma dopo aver aspettato poco più di mezz'ora a bordo non hanno potuto darmi alcuna indicazione chiara di quando sarebbe arrivato qualcuno ad aiutarmi".

Situazioni spiacevoli, che non dovrebbero accadere in nessun aeroporto. Intanto, dopo aver presentato le più sentite scuse, l'aeroporto di Gatwick avrebbe avviato un'indagine interna per capire il motivo per cui la signora Brignell è stata lasciata per così tanto tempo a bordo dell'aereo senza assistenza.