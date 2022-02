Il cittadino ucraino che cerca di fermare da solo una colonna di mezzi russi

Un uomo solo, disarmato, di fronte a un convoglio di blindati russi. Un filmato condiviso dall'emittente ucraina HB è diventato virale sui social. La clip, di 30 secondi, mostra l'uomo che sul ciglio della strada tenta di opporsi al passaggio dei mezzi militari spostandosi per impedirne l'avanzamento. Immagini che riportano alla memoria lo studente cinese che fermò una colonna di carri-armati in piazza Tienanmen, a Pechino il 4 giugno 1989, durante le manifestazioni a favore della democrazia. La foto, scattata da un fotografo della Reuter, è diventata in tutto il mondo un simbolo della lotta all'autoritarismo.

Non è chiaro in quale luogo dell'Ucraina sia stato girato il video. Fatto sta che sui social è diventato virale ed è stato visto come l'ennesimo atto di coraggio del popolo ucraino determinato a non arrendersi ad un esercito molto più potente e organizzato di quello di Kiev.