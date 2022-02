Cosa c'è dietro il video della donna legata al muro con una catena

Il video di una donna con problemi mentali incatenata al muro all'interno di un edificio fatiscente sta suscitando ampie proteste in Cina. Il filmato, girato il 26 gennaio scorso, ha collezionato centinaia di milioni di visualizzazioni su Douyin, la versione cinese di Tik Tok, alimentando un dibattito sul modo di trattare le persone che vivono un disagio psichico.

Nella clip (girata in un villaggio a Xuzhou, nella provincia del Jiangsu) si vede un uomo - l'autore del filmato - che va a trovare la donna e si stupisce di trovarla in quelle condizioni: senza un cappotto (nonostante sia inverno) e con una catena al collo che la tiene incatenata al muro. Alle domande del suo interlocutore risponde in modo incerto e confuso. Da un altro video si capisce che è anche madre di otto bambini che vivono in una casa vicina. Chi è davvero quella donna? E perché viene tenuta prigioniera?

L'interesse suscitato dalla vicenda è stato tale che le autorità locali hanno deciso di fare chiarezza. I funzionari della provincia di Jiangsu hanno così rilasciato una breve dichiarazione spiegando che la protagonista del video si chiama Yang, è sposata dal 1998 con il marito (Dong) e non è vittima di una tratta di essere umani come molti avevano pensato. Alla donna era stata diagnosticata una malattia mentale (la schizofrenia), ma "al momento - hanno precisato i funzionari - è già stata curata e la sua famiglia ha ricevuto ulteriore assistenza".

Parole però che non hanno messo fine alle polemiche. In tanti hanno fatto notare che i funzionari non hanno dato risposte sul perché la donna fosse incatenata e versasse in condizioni così precarie. Sul caso è stata avviata un'indagine che vede il marito sotto inchiesta. Secondo quanto riferito dai familiari, in passato Yang aveva avuto esplosioni di ira. Al momento la donna si trova in ospedale, mentre i figli sono stati affidati alle cure statali.