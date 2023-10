Cosa c'è dietro il video dei tre ostaggi diffuso da Hamas

Hamas ha divulgato le immagini video di tre ostaggi che chiedono al premier israeliano Benjamin Netanyahu di accettare un accordo per il loro rilascio in cambio della liberazione dei detenuti palestinesi. A renderlo noto è il quotidiano israeliano Haaretz che ha rilanciato un video della ' Shehab News Agency', un'agenzia di stampa palestinese vicina ad Hamas. Nel video la donna che parla se la prende con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, accusandolo di non fare nulla per liberare gli ostaggi e di non essere riuscito a prevenire gli attentati del 7 ottobre. Secondo i media israeliani è molto probabile che la dichiarazione sia stata dettata dai terroristi. Al momento non si conosce l'identità delle tre donne che compaiono nel video.

"Fateci tornare ora! Netanyahu ha fallito sia politicamente, sia militarmente, e noi chiediamo l'immediato rilascio di tutti i prigionieri" dice la donna in ostaggio rivolgendosi al capo del governo israeliano. "Appena due giorni fa - continua - si parlava di un cessate il fuoco e del rilascio di tutti, ma Netanyahu ha fatto marcia indietro".

La pubblicazione del video probabilmente non è casuale. Solo ieri Yahia Sinwar, leader del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza, avrebbe offerto al governo di Netanyahu di liberare tutti gli ostaggi israeliani in cambio della libertà di tutti detenuti palestinesi. Una proposta irricevibile per Tel Aviv che infatti l'ha subito rispedita al mittente. Fonti americane hanno invece rivelato a Nbc che i terrroristi si sarebbero detti disponibili a liberare un numero limitato di ostaggi in cambio di carburante. Ma anche su questo fronte le trattative sono in stallo perché secondo quanto rivelato dalle fonti Israele, Stati Uniti ed altri Paesi vogliono "il rilascio di un gruppo consistente di ostaggi". Haaretz scrive invece che sabato funzionari israeliani si sarebbero recati sabato in Qatar proprio per avviare una trattativa, di cui però al momento si sa poco. In questo contesto, il video diffuso oggi potrebbe essere un modo di far pressione sull'opinione pubblica israeliana visto lo stallo delle trattative.

