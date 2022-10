Esplosioni a Kiev, giornalista della BBC costretto a scappare durante la diretta (video)

Stamane la città di Kiev si è svegliata sotto un attacco missilistico russo, così come molte altre città ucraine. Una diretta testimonianza arriva dal giornalista della BBC, Hugo Bachega, costretto a scappare durante un collegamento in diretta tv dalla capitale ucraina per mettersi al riparo.

Nel video, che sta facendo il giro del web, si vede l’inviato girarsi più volte dopo le esplosioni avvenute poco lontano dalla sua postazione. Bachega decide poi di abbandonare il collegamento per mettersi in sicurezza. La linea torna così in studio, dove la giornalista spiega che l’inviato e la sua troupe hanno dovuto necessariamente interrompere il collegamento per mettersi in salvo. Successivamente, l’emittente tv fa sapere che l’inviato Hugo Bachega e la sua troupe stanno bene.