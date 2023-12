Guarda giurata di McDonald's bagna apposta un senzatetto per allontanarlo: "Disgustoso"

Il video fa il giro del web, tra critiche, indignazione diffusa e scuse inevitabili. Una guardia giurata di un fast food McDonald's che puliva con una pompa la strada davanti al ristorante a Londra volontariamente ha inzuppato il punto in cui sostava un senzatetto, che era seduto su un sacco a pelo, vicino alla banca accanto al locale. E' successo sabato sera, il filmato rilanciato dai principali media britannici ha fatto molto discutere.

Il lavoratore è stato immortalato mentre prendeva anche a calci i pochi averi dell'uomo mentre puliva il pavimento fuori dal "Mac" in Victoria Street. La guardia giurata indica poi all'homeless di spostarsi più in fondo alla strada. Il colosso della ristorazione veloce si è mosso in fretta. Un portavoce di McDonald's ha detto che l'azienda ha "rimosso in modo permanente" le "guardie di sicurezza di terze parti coinvolte". Nel video, il senzatetto dice alla guardia "lasciami in pace", prima che quello spostasse la sua coperta e spruzzasse altra acqua sul marciapiede. Si vede poi un'altra guardia cercare di impedire a un passante di filmare la scena.

"E' stato disgustoso. Sono dovuto andare via perché era molto stressante e non ho dormito quasi tutta la notte perché la mia biancheria da letto era tutta bagnata. Puoi ancora sentire l'odore della candeggina sulla mia coperta", dice a Damon Evans (@damocrat sull'ex Twitter) il senzatetto protagonista suo malgrado della vicenda.

Un portavoce di McDonald's ha detto di essere "scioccato e rattristato da questo incidente". E ha aggiunto: "Al team del ristorante è stata ricordata l'importanza di trattare tutte le persone con rispetto, comprese le persone vulnerabili, sia nel ristorante che fuori, all'interno della comunità. Vorremmo scusarci di tutto cuore con l'uomo nel video e lavoreremo con il comune per localizzarlo e fare ammenda, come parte del nostro continuo sostegno agli enti di beneficenza e alle organizzazioni per i senzatetto in tutta Londra". Una reazione rapida e decisa, per evitare un possibile enorme danno d'immagine.

