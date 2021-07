L'Oceano prende fuoco: i video (impressionanti) dell'incendio al gasdotto sottomarino

L'Oceano prende fuoco. Letteralmente. Un gasdotto sottomarino ha preso fuoco e le fiamme sono divampate.

Incendio en un gasoducto submarino en el Golfo de México. Una metáfora del daño que están causando los combustibles fósiles al planeta.#RenovablesyNuclear pic.twitter.com/G8Pstgtj2b — Operador Nuclear (@OperadorNuclear) July 3, 2021

Il vasto incendio è scoppiato nelle acque del Golfo del Messico, nel Campeche Sound, a pochi metri dalla piattaforma Ku-Charly (all'interno del Ku Maloob Zaap Integral Production Asset). Tre imbarcazioni si sono schierate per spegnere le fiamme. Le immagini sono davvero impressionanti.

L'incendio è stato spento senza che ci fossero feriti. Petroleos Mexicanos (Pemex) ha subito inviato imbarcazioni specializzate per il controllo degli incendi in mare per spegnere il fuoco con getti d’acqua e azoto dall’alto.

? Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

E' successo nel sud del Golfo del Messico, al largo di Ciudad del Carmen, la città più vicina a circa 105 chilometri di distanza. Non è dato sapere che tipo di danni ambientali siano stati causati dall'incendio.