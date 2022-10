Autobus tranciato in due da un treno in transito a tutta velocità: il video dell'incidente

Un autobus viene distrutto da un treno in transito: il veicolo era sui binari, a un passaggio a livello a Bergen op Zoom, nei Paesi Bassi. Al momento dell'incidente non c'erano passeggeri a bordo dell'autobus e nessuno è rimasto ferito. Un automobilista ha filmato tutta la scena e il video è finito sui social: uno schianto incredibile che miracolosamente non ha fatto vittime.

