Mamma orsa e il suo cucciolo uccisi dopo essere saliti su un sottomarino

La storia è stata raccontata qualche giorno fa dalla Bbc: un'orsa e il suo cucciolo sono stati uccisi dopo essere saliti su un sottomarino ormeggiato al largo della base di Vilyuchinsk nella Kamchatka. Secondo il racconto della tv un istruttore di caccia è stato chiamato per "neutralizzare gli animali selvatici". Il filmato è stato pubblicato l'8 novembre scorso, ma non è chiaro quando siano avvenuti i fatti. Nel video si vedono mamma orsa e il suo cucciolo che si avvicinano e salgono sul ponte del sottomarino. Poi viene spostato l'obiettivo della telecamera e si sentono degli spari. Subito dopo si vedono le figure degli animali cadere a corpo morto in acqua.