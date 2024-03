Il video del ponte crollato a Baltimora: il momento in cui la nave colpisce il pilone

Sono ore drammatiche a Baltimora, nel Maryland (Stati Uniti), dove una nave portacontainer ha colpito il ponte Francis Scott Key, lungo ben 2,6 chilometri, facendolo crollare in acqua. Si teme un bilancio drammatico. Al momento sono sconosciute le cause di quello che si profila come un vero e proprio disastro. La polizia ha confermato il crollo parziale della struttura che del resto è documentato anche da alcuni video che stanno circolando in rete.

In un filmato si vede il momento in cui la nave cargo centra uno dei piloni del ponte. Subito dopo l'impatto con la gigantesca imbarcazione il ponte Francis Scott Key cede e parte della struttura, realizzata in acciaio, precipita nel fiume Patapsco.

Baltimora: il video della nave che centra il pilone del ponte

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inaugurato nel 1977, il Francis Scott Key prendeva il nome all'autore dell'inno nazionale americano e vantava una campata principale di 366 metri. Si stima che fosse percorso da 11,5 milioni di veicoli ogni anno.