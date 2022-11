Mosca accusa l'Ucraina di aver giustiziato 10 soldati russi disarmati: c'è un video

Il ministero della Difesa russo ha accusato le forze militari ucraine di aver giustiziato almeno dieci prigionieri di guerra, denunciando che si tratta di omicidio "sistematico e intenzionale". Nessuno potrà più dire che le atrocità di Kiev "siano una tragica eccezione".

Infatti in queste ore le autorità filorusse della regione di Donetsk hanno accusato i militari ucraini di un massacro di soldati russi che si erano arresi nella città di Makivka precisando di disporre di immagini che documentano quanto accaduto. Da Mosca fanno anche sapere che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrà rispondere di ogni prigioniero di guerra ucciso. "Zelensky e i suoi scagnozzi - ha annunciato il ministero della Difesa della Federazione Russa - dovranno rispondere davanti al tribunale della storia, ai popoli della Russia e dell'Ucraina, per tutti e per ogni prigioniero torturato e ucciso".

Il video della mitragliatrice che crivella i soldati russi

A testimoniarlo ci sarebbe un video girato proprio dai soldati ucraini, in cui si vedono più di dieci soldati russi fatti sdraiare a terra, con le mani sopra la testa e crivellati di colpi dai militari ucraini. Si vede un battaglione della Federazione ormai accerchiato dai soldati di Kiev che si arrende, con i soldati che, uno a uno, escono da un edificio e si stendono a terra con le mani sopra la testa. Contro di loro è puntata una mitragliatrice che, sostengono, a un certo punto, ha aperto il fuoco contro i soldati disarmati.

Secondo Kiev, mentre gli ucraini stavano procedendo con le operazioni di messa in sicurezza dell’area e disarmando i nemici, sono stati attaccati alle spalle da altri soldati russi, come dimostrerebbero i colpi che si sentono in uno dei filmati pubblicati. Non è chiaro, però, se quei colpi fossero dei nemici o della mitragliatrice che ha ucciso i russi.

Dunque Mosca accusa Kiev e parla di crimini di guerra. La denuncia arriva dopo che era stata proprio la Russia ad anticipare la possibilità di uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti che includesse il trafficante d'armi Viktor Bout, noto come il “Mercante di morte”. Il vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, aveva spiegato che le possibilità di uno scambio in questo senso si erano "rafforzate" pur non essendoci ancora "un comune denominatore". Gli Stati Uniti dal canto loro non avevano nascosto in precedenza di voler rimpatriare, con uno scambio, la cestista Brittney Griner, condannata a nove anni di carcere per possesso di stupefacenti. Bout, ex ufficiale dell'aeronautica sovietica, è stato estradato dalla Thailandia agli Usa nel 2010, dopo che era stato catturato in un'operazione sotto copertura della Dea . È stato condannato a 25 anni di carcere.