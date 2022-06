Sesso orale in macchina manda un'auto contro un furgoncino: le immagini

Un incidente causato dal sesso. Un uomo e una donna si sono schiantati mentre erano a bordo della propria auto contro un furgone delle consegne di FedEx, a Fort Lauderdale, a nord di Miami, in Florida. I due sono stati estratti dall’abitacolo del Suv praticamente nudi. L’autista del furgoncino ha riportato ferite molti lievi, ma è andata peggio al guidatore del Suv che ha diversi tagli e traumi nell’area pubica. L’incidente è avvenuto lo scorso 2 giugno.

La dinamica dell'incidente è stata spiegata così: l’uomo, mentre lei gli stava praticando del sesso orale, è stato distratto al punto di non accorgersi di aver imboccato la corsia opposta, finendo contromano e schiantandosi contro il furgone. Lui è stato soccorso per una ferita all’inguine, causata probabilmente al momento dell’impatto. Come riportato dall'emittente locale Local 10, l’automobilista aveva ancora i pantaloni abbassati alle caviglie, mentre la sua compagna era praticamente nuda. La donna ha riportato solo lievi ferite. Lei avrebbe accidentalmente dato un morso al pene dell’amante. Nell’impatto sono rimasti feriti in modo lieve anche l’autista della FedEx e un passeggero. La polizia dovrà accertare eventuali responsabilità.