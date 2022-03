I militari che chiamano i parenti dei soldati russi morti

È diventato virale sui social un video in cui è immortalato un soldato ucraino che dopo aver preso il telefono cellulare di un soldato russo morto ha chiamato i suoi parenti deridendoli

Tutta la disumanità della guerra nelle immagini che immortalano un soldato ucraino che deride i parenti di un soldato russo che sarebbe rimasto vittima della guerra nel Sud dell'Ucraina. Nel video si sente il militare dire alla famiglia dell'ucciso che è stato un errore mandare il figlio in guerra in Ucraina dove resterà carne per i cani.