Unità ucraine giustiziano soldati russi: il video e la ricostruzione

Un video pubblicato online e verificato dal New York Times sembra mostrare un gruppo di soldati ucraini che uccide soldati russi catturati fuori da un villaggio a ovest di Kiev. Le immagini sono state geolocalizzate grazie agli elementi visibili e si possono far risalire a una zona a circa 7 miglia da Bucha, proprio la cittadina in cui si sono scoperti i massacri nei giorni scorsi. "È ancora vivo - si sente nel video -. Filma questi predoni. Guarda, è ancora vivo. Sta ansimando” dice un uomo mentre un soldato russo con una giacca tirata sopra la testa, apparentemente ferito, viene visto ancora respirare. Un soldato poi spara all'uomo due volte. Dopo che l'uomo continua a muoversi, il soldato gli spara di nuovo, uccidendolo.

Si vedono almeno altri tre soldati russi, di cui uno con un'evidente ferita alla testa che ha le mani legate dietro la schiena. Tutti indossano una mimetica e tre hanno bracciali bianchi comunemente indossati dalle truppe russe. L'equipaggiamento è sparso intorno a loro e ci sono macchie di sangue vicino alla testa di ogni uomo. Accanto ai soldati è stato riconosciuto un BMD-2, un veicolo da fanteria utilizzato dalle unità aviotrasportate russe. Ad alcuni sembra che siano stati tolti giacche, scarpe o caschi. Più avanti lungo la strada si possono vedere altri veicoli distrutti. Sembra che il video sia stato girato dopo un'imboscata ucraina a una colonna russa avvenuta intorno al 30 marzo, mentre le truppe russe si stavano ritirando dalle zone intorno a Kiev. Ciò è stato ricostruibile grazie a un video del Ministero della difesa ucraino pubblicato il 2 aprile su "un'imboscata a una colonna russa" avvenuta proprio 48 ore prima. "Questi non sono nemmeno umani", dice un soldato ucraino nel video mentre cammina tra i veicoli distrutti, aggiungendo che due luogotenenti russi sono stati fatti prigionieri.

Nel video analizzato dal New York Times i soldati ucraini sono identificabili dalle toppe con la bandiera e dalle fasce blu e ripetono più volte "gloria all'Ucraina". La loro unità non è chiara, ma nel video dell'omicidio, uno degli uomini si riferisce ad alcuni di loro come "ragazzi di Belgravia", probabilmente riferendosi a un complesso residenziale chiamato Belgravia situato a poche centinaia di metri dall'incidente. Un'agenzia di stampa ucraina che ha pubblicato un video delle conseguenze dell'imboscata il 30 marzo lo ha descritto come opera della "Legione georgiana", un'unità paramilitare di volontari georgiani che si è formata per combattere per conto dell'Ucraina nel 2014. Effettivamente, un soldato sembra simile a un uomo che si è visto in alcune foto nelle immediate vicinanze, forse per protezione, dell'ex presidente georgiano e politico ucraino Mikheil Saakashvili, durante una protesta del 2017. Il software di corrispondenza facciale usato ha indicato una probabile corrispondenza tra i due volti.