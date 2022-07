Il video del soldato ucraino castrato con un taglierino che sta facendo indignare

Dopo essere stato catturato dai militari russi, un soldato ucraino sarebbe stato torturato e castrato. L’atroce gesto è stato filmato, tra le urla del soldato ucraino e le risate dei militari russi, e in un primo momento era stato pubblicato su un canale Telegram filorusso: l'autenticità del filmato (che non pubblichiamo data la crudezza delle immagini) deve essere ancora accertata.

Il video tuttavia sta creando forte indignazione sui social ucraini. A riferirne sono sia il Guardian che Moscow Times, aggiungendo di non averne potuto verificare la sua autenticità in maniera indipendente. Secondo l'account twitter di geolocalizzazione Geolitcs, il video dell'evirazione è stato girato a Severodonetsk, città ucraina catturata dai russi a fine giugno.

Le immagini, molto crude, durano un minuto e mezzo e mostrano un soldato ucraino legato con le mani dietro la schiena e imbavagliato, che viene evirato con un taglierino da un soldato appartenente a un gruppo di militari o mercenari russi. Si sentono anche i carnefici proferire insulti verso la vittima. Non è chiaro quando o dove siano state riprese le immagini, né quale sia stata la sorte dell'uomo torturato.

Il video, secondo Aric Toler del gruppo di giornalismo investigativo Bellingcat, potrebbe però essere autentico. Toler ha spiegato al Moscow Times che uno dei soldati russi indossa il caratteristico cappello nero con le frange e la fascia al polso già visti in un video all'impianto di Azot a Severodonetsk, diffuso dall'emittente russa Rt. Alcuni osservatori, invece, dicono che il soldato fa parte del battaglione ceceno Akhmat mostrato in un video di Ria-Novosti. Altre fonti affermano sia un soldato calmucco.

In Russia alcuni utenti vicino al Cremlino affermano che il video è un falso. Ma intanto in Ucraina e nelle sedi delle ong per la tutela dei diritti umani vi è una crescente indignazione.