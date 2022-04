Il video dai sotterranei dell'acciaieria Azovstal di Mariupol: così vivono soldati, donne e bambini

Donne e bambini nei bunker dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. Un video diffuso dal battaglione Azov documenta la presenza di civili all'interno dell'impianto assediato dalle truppe russe. I militari ucraini scendono nella 'pancia' dell'acciaieria, sui muri sono evidenti le scritte 'bambini'. I soldati arrivano nel rifugio dove vivono decine di civili, soprattutto donne e bambini. Scene ben diverse da quelle ipotizzate in televisione, in tre trasmissioni diverse, dove è stata scambiata l'immagine di un gioco da tavolo per la realtà.

Irina Vereshchuk ha chiarito che il corridoio umanitario organizzato dall'Ucraina da Mariupol andrà soltanto in direzione di Zaporozhye. La vice premier ucraina su Telegram ha chiesto ai cittadini "di stare attenti e di non soccombere agli inganni e alle provocazioni" spiegando che i russi potrebbero cercare di organizzare un proprio corridoio per l'evacuazione nella Federazione Russa in parallelo. Dopo diversi giorni senza possibili evacuazioni, giovedì sono potuti arrivare a Zaporozhye tre pullman di sfollati da Mariupol. Il nuovo tentativo odierno arriva quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto, alla vigilia del weekend di Pasqua ortodossa, una "pausa umanitaria" per evacuare i civili dalle città ucraine assediate dai russi, a cominciare da Mariupol, assediata e bombardata dai russi.

Gli ultimi combattenti sono trincerati nella fabbrica Azovstal. Sebbene questo porto strategico sul Mar d'Azov sia ora in gran parte controllato dall'esercito russo, gli ultimi combattenti ucraini sono trincerati nell'immenso complesso metallurgico dell'Azovstal. Ultimatum della Russia ai militari ucraini: "Alzate bandiera bianca e sarà tregua".