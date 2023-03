Il video della polizia che uccide il killer della strage a Nashville

La polizia di Nashville diffonde il video che documenta l'intervento degli agenti nella Covenant School, dove Audrey Hale, 28 anni, ha ucciso 6 persone, compresi 3 bambini. Le immagini riprese dalle bodycam di 2 agenti mostrano l'azione dei poliziotti dall'ingresso nell'istituto fino al confronto con la killer, che viene uccisa nell'istituto. La versione integrale del video dura 6 minuti.

La killer di Nashville aveva acquistato legalmente sette armi da fuoco da cinque diversi negozi prima della tragedia di ieri. La famiglia della ex studentessa ha riferito alla polizia che la ragazza era in cura per un "disturbo emotivo". "I suoi genitori pensavano che non possedesse armi", ha detto il capo della polizia Drake. "Le aveva nascoste all'interno della casa".

Hale potrebbe aver ricevuto un addestramento, in base al suo modo di agire come tiratore durante la sparatoria di ieri. "Il sospetto era a un livello superiore - ha affermato Drake in conferenza stampa - Crediamo che ci sia stato un po' di addestramento per essere in grado di sparare a un livello superiore. Dal video che ho visto si è allontanata dal vetro in modo da non essere un bersaglio facile da colpire".

Il giallo del movente

Nuovi dettagli sono emersi. Le autorità hanno dichiarato che stanno ancora cercando di individuare un movente, ma gli investigatori analizzano vari scritti e altre prove lasciate da Hale tra cui due armi d'assalto e una pistola. Le tre armi utilizzate lunedì erano tra le sette armi da fuoco che aveva acquistato legalmente negli ultimi anni in cinque negozi della zona di Nashville. Aveva un vero e proprio arsenale.

Hale era in cura da un medico per un disturbo emotivo

Audrey Hale "era in cura, da un medico, per un disturbo emotivo", ha detto il capo della polizia ai giornalisti durante un briefing. Si identificava come "transgender". Secondo la legge del Tennessee, in ogni caso, la polizia non può confiscare armi a meno che una persona non sia ritenuta "mentalmente incompetente" da un tribunale, o non sia stata "internata giudizialmente" in un istituto psichiatrico o non sia stata posta sotto tutela "a causa di un difetto mentale".

Lo Stato del Tennessee proibisce la vendita di armi a persone che, secondo quanto stabilito da un tribunale o da un'altra autorità legale, rappresentano un pericolo per sé stessi o per gli altri, o non hanno la capacità di gestire i propri affari a causa di una malattia mentale. Ma il semplice fatto di essere sotto le cure di un medico non soddisfa in alcun modo, di per sé, questa soglia.