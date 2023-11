Terrore sul volo: uomo apre il portellone, sale sull'ala e salta giù dall'aereo

Momenti di terrore all'aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans, in Louisiana (Stati Uniti), per i passeggeri di un volo della Southwest Airlines: un uomo ha aperto la porta d'emergenza poco prima del decollo ed è saltato giù dall'aereo. Tutto è stato ripreso in un video registrato da alcuni testimoni, domenica 26 novembre: nelle immagini si vedono i passeggeri in preda al panico mentre scendono dal velivolo, dopo che l'uomo ha aperto bruscamente la porta d'emergenza, salendo sull'ala dell'aereo e poi saltando sulla pista.

Non sono stati segnalati feriti. Il personale dell'aeroporto è intervenuto prontamente e ha trattenuto l'individuo - un 38enne - fino all'arrivo delle autorità per prenderlo in custodia. La polizia locale ha dichiarato che l'uomo appariva disorientato e visibilmente alterato. Successivamente è stato portato in ospedale, ma non è stato formalmente arrestato.

La Southwest è una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti e la più grande compagnia aerea low-cost del mondo.

Video da X

