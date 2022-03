L'impressionante video che Zelensky ha mostrato agli Usa e al mondo

"Ricordate cosa è successo a Pearl Harbor quando la luce del sole è stata offuscata da un attacco che ha lasciato cicatrici, o l'11 settembre, quando il male ha cercato di fare a pezzi le vostre città, attaccate dal cielo, quando nessiuno si aspettava che potesse succedere una cosa del genere. Ora il nostro paese sta vivendo esattamente la stessa cosa, di giorno e di notte da tre settimane, tutte le città sono sotto attacco". Con questa frase e con un video impressionante il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha denunciato al Congresso Usa l'invasione del territorio nazionale da parte dell'esercito russo.

Nel terrificante video diffuso dalla CNN, il presidente Zelensky mostra al Congresso degli Stati Uniti la sua nazione distrutta dalle forze di Vladimir Putin. Esplosioni, palazzi colpiti da missili, madri disperate che tengono in braccio neonati, bambini feriti portati via in ambulanza, civili morti sulle strade, fosse comuni, profughi in fuga, bambini rimasti soli, anziani in difficoltà, queste le immagini shock del video con il quale Zelensky chiede aiuto ai paesi occidentali, rimarcando la necessità di un no fly zone, di aerei da combattimento ed armi antiaeree. "Questo è un omicidio, Chiudete il cielo sopra l'Ucraina". Zelensky conclude la diretta video dicendo all'America: "Essere il leader del mondo significa essere il leader della pace".