Vietato parlare di mestruazioni a scuola: la proposta della destra anti-gender

Vietato parlare di mestruazioni a scuola, almeno nelle classi con studenti che non hanno compiuto ancora 12 anni. È quanto prevede la proposta di legge presentata in Florida dal repubblicano Stan McClain e che ha già avuto un primo via libera dal parlamento dello Stato americano. La misura si inserisce nel quadro di provvedimenti antiprogressisti intrapresi dall'amministrazione di Ron DeSantis, uno dei papabili della corsa alla Casa bianca tra le file della destra.

La Florida ha già approvato una serie di leggi che limitano le discussioni sul genere e sulla sessualità nelle scuole pubbliche, un modo per contrastare il rischio di diffusione delle cosiddette teorie gender tra i più giovani. Parlare di mestruazioni, evidentemente, rientra all'interno di questo rischio, secondo i repubblicani. Oltre al divieto di citare il ciclo, la proposta consentirebbe l'insegnamento della "sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids, ndr), delle malattie sessualmente trasmissibili o dell'educazione alla salute" solo ai ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Il disegno di legge ha fatto scattare le proteste dei democratici, scrive il Guardian. La deputata Ashley Gantt ricorda che alcune bambine hanno il primo ciclo già a nove anni: "Immaginate una bambina in quarta elementare che va in bagno e trova del sangue nelle mutandine e pensa di stare per morire. Questa legge vieterà loro di parlarne con i professori?", ha chiesto polemicamente. Anche Planned Parenthood (organismo che si batte negli Stati Uniti in favore della legislazione abortista, dell'educazione sessuale e dell'accesso a certi servizi medici) ha criticato la legge, affermando che toglierebbe "il controllo totale ai distretti scolastici locali nell'approvazione dei programmi di educazione sessuale dandolo al Dipartimento statale dell'istruzione", presentando così una "visione riduttiva e binaria del sesso" che stigmatizza gli studenti Lgbtq. "Questo disegno di legge mette in luce la perenne sete di potere dei leader politici della Florida", ha affermato l'ong.